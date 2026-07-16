Έκθεση κινδύνου στη Δυτική Αττική: καταγγελίες για ελλιπείς ελέγχους μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα

Μετά το δυστύχημα στον Ασπρόπυργο που στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο και άφησε δύο σε κρίσιμη κατάσταση, μέλος του Εργατικού Κέντρου καταγγέλλει υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και χρόνια προβλήματα ασφάλειας στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας.

Το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, που σημειώθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου σε εγκατάσταση με ανταλλακτικά, σκραπ και logistics, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου και τις συνθήκες εργασίας στη Δυτική Αττική. Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά έντεκα άτομα, ενώ ένας 54χρονος εργαζόμενος, που έφερε εγκαύματα στο περίπου 90% του σώματός του, υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου. Οι δύο από τους βαριά τραυματίες παραμένουν διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ.

Καταγγελίες για υποστελέχωση και ανεπαρκείς ελέγχους

Ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, περιγράφει μια εικόνα «εγκατάλειψης» των ελεγκτικών υπηρεσιών στην περιοχή. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, οι υπηρεσίες ελέγχου είναι υποστελεχωμένες και ο ρόλος τους έχει ουσιαστικά υποβαθμιστεί, χωρίς να επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών μιας περιοχής με πυκνή βιομηχανική δραστηριότητα.

«Δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι υποστελεχωμένη και ο ρόλος της έχει υποβαθμιστεί. Μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, με τους επιθεωρητές να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα».

Η αναφορά επεκτείνεται στο μέγεθος και τη σύνθεση της τοπικής οικονομίας: στη Δυτική Αττική λειτουργούν διυλιστήρια, βιομηχανίες, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, μεγάλες εγκαταστάσεις logistics και αποθηκευτικοί χώροι. Επίσης, καταγράφονται περίπου 24 εγκαταστάσεις που υπάγονται στην ευρωπαϊκή οδηγία Seveso, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη τακτικών και συστηματικών ελέγχων ασφαλείας.

Τοπικές συνέπειες και αιτήματα

Η περιοχή απασχολεί μεγάλη μάζα εργαζομένων—η εκτίμηση που παρατίθεται κάνει λόγο για περίπου 130.000 έως 140.000 ανθρώπους που εργάζονται στη Δυτική Αττική. Μια σειρά από πρακτικά ζητήματα προκύπτουν για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους: κινητοποιήσεις, απεργιακές δράσεις, αυξημένη ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια και πιέσεις προς τις αρμόδιες αρχές για εντατικοποίηση των ελέγχων και ενίσχυση του προσωπικού.

Αύξηση των ελέγχων σε επιχειρήσεις με υψηλό κίνδυνο (Seveso).

Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας με προσωπικό και μέσα.

Διευκόλυνση της καταγραφής και αναφοράς εργατικών ατυχημάτων.

Τα τοπικά συνδικάτα και τα εργατικά κέντρα έχουν ήδη αρχίσει κινητοποιήσεις και εκκλήσεις προς το υπουργείο Εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση παρέμβαση. Η εκκίνηση αυτών των κινητοποιήσεων συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη τραγωδία και με την ευρύτερη δυσαρέσκεια για την κατάσταση των ελέγχων.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των κατοίκων

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό: επηρεάζονται από την ασφάλεια στη δουλειά, τις ενδεχόμενες βιομηχανικές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο και την πρόσβαση σε έγκαιρη ενημέρωση και προστασία. Η πίεση για άμεσες παρεμβάσεις αφορά τόσο την πρόληψη ατυχημάτων όσο και την ενίσχυση των δομών αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή: οι τοπικές αρχές, τα εργατικά σωματεία και οι επιθεωρητικές υπηρεσίες καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις και να παρουσιάσουν σχέδιο δράσης που θα μειώσει τον κίνδυνο νέων τραγωδιών.