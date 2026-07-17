Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) η Αττική — αυξημένη ετοιμότητα και απαγορεύσεις

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εντάσσει σήμερα όλη την Περιφέρεια Αττικής στην κατηγορία κινδύνου 4. Στη Δυτική Αττική χθες σβήστηκαν δύο εστίες, ενώ οι πολίτες καλούνται σε αυξημένη προσοχή και άμεση αναφορά σε 199 ή 112.

Ολόκληρη η Αττική σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί σήμερα την Περιφέρεια Αττικής στην κατηγορία 4 κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής αυτό σημαίνει αυξημένη εγρήγορση και τήρηση των οδηγιών αποφυγής δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Σημαντικό στοιχείο για την περιοχή αποτελεί η αναφορά πως χθες κατασβέστηκαν δύο πυρκαγιές στη Δυτική Αττική — στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και στο Σοφό του Ασπροπύργου — χάρη στην άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η ΓΓΠΠ κήρυξε κινητοποίηση (Red Code) και ενεργοποίησε τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση μερικής επιφυλακής με ενισχυμένες περιπολίες και αεροπορική επιτήρηση.

Το υπουργείο απευθύνει έκκληση για αποφυγή καύσεων αγρών, υπαίθριων ψησταριών, εργασιών που προκαλούν σπινθήρες και απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Περιοχή Κατάσταση Περιφέρεια Αττικής Κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) Δυτική Αττική (τοπικά) Χθες κατασβέστηκαν δύο πυρκαγιές — Άμεση επέμβαση δυνάμεων

Τι σημαίνει πρακτικά για τους κατοίκους: απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η καύση αγρών, ενώ πρέπει να αποφεύγονται εργασίες με κίνδυνο σπινθήρων (π.χ. χειρισμός μηχανημάτων επί εδάφους). Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τις υπηρεσίες στο 199 ή στο 112.

Η σημερινή απόφαση τοποθετεί την Αττική στην ίδια κατηγορία κινδύνου με περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως η Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία), η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ανάπτυξη προσωπικού και μέσων όπου κριθεί απαραίτητο.

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής η εμπειρία των πρόσφατων συμβάντων υπενθυμίζει την ανάγκη πρόληψης και ταχείας ενημέρωσης των αρχών. Η έγκαιρη ειδοποίηση και ο σεβασμός των απαγορεύσεων μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης και προστατεύουν τόσο τις ανθρώπινες ζωές όσο και την περιουσία και το φυσικό περιβάλλον.