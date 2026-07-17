Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στον Σοφό Ασπροπύργου — επιχειρήσεις κατάσβεσης σε εξέλιξη

Η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Σοφό Ασπροπύργου τέθηκε υπό οριοθέτηση το βράδυ της Πέμπτης, με 47 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών να διενεργεί έρευνα για τα αίτια.

Επέμβαση Πυροσβεστικής και πολιτικής προστασίας

Οριοθετήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό του Ασπρόπυργου. Στις 19:43 στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ζώνης, με σύσταση να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν: 47 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, συνεισέφεραν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την περιοχή με drone, παρέχοντας οπτική και θερμική εικόνα.

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 Ε/Π.» — Πυροσβεστικό Σώμα

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Η παρουσία του κλιμακίου δείχνει ότι οι Αρχές εξετάζουν πιθανές ανθρώπινες παρεμβάσεις ή υπαιτιότητα ως αιτίες και όχι μόνο φυσικά αίτια.

Η άμεση κινητοποίηση δυνάμεων και ο συντονισμός με τοπικούς πόρους —όπως οι υδροφόρες του Δήμου— ήταν κρίσιμα στοιχεία για την ταχεία οριοθέτηση της εστίας. Για τους κατοίκους της περιοχής, η εκδήλωση πυρκαγιάς σε ζώνη με χαμηλή βλάστηση υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής αυτή την περίοδο, ειδικά σε ημέρες με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Χρονική στιγμή ειδοποίησης: 19:43 (μήνυμα 112)

19:43 (μήνυμα 112) Δύναμη πυρόσβεσης: 47 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος

47 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν: 19 οχήματα, 2 ελικόπτερα, υδροφόρες Δήμου Ασπροπύργου

19 οχήματα, 2 ελικόπτερα, υδροφόρες Δήμου Ασπροπύργου Έρευνα: Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Δυτικής Αττικής

Παράμετρος Τιμή Πυροσβέστες 47 Οχήματα 19 Ελικόπτερα 2 Μήνυμα 112 Αποστολή στις 19:43

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ισχύουν οι ακόλουθες επισημάνσεις: σε περίπτωση νέας ειδοποίησης από το 112 να ακολουθούνται οι οδηγίες, να αποφεύγεται η προσέγγιση των εστιών και να μην παρεμποδίζεται το έργο των πυροσβεστικών μέσων. Επίσης, όσοι διαμένουν κοντά σε περιοχές με χαμηλή ή πυκνή βλάστηση καλείται να μειώσουν δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (εξωτερικές ψησταριές, μηχανήματα που δημιουργούν σπινθήρες κ.λπ.).

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από το Ανακριτικό Κλιμάκιο. Θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις μόλις υπάρξουν επίσημα αποτελέσματα για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.