Ξεκινά ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά: οδική λύση για Πέραμα και Λεωφόρο Σχιστού

Με την υπογραφή της σύμβασης και την παρουσία του πρωθυπουργού, ξεκινούν οι εργασίες για τον κόμβο που υπόσχεται μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης, βελτίωση της πρόσβασης στο Θριάσιο και δημιουργία κρίσιμης οδού διαφυγής για το Πέραμα.

Έναρξη εργασιών για κρίσιμο οδικό έργο στη Δυτική Αττική

Ξεκινούν επισήμως οι εργασίες για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο που η δημοτική αρχή του Περάματος χαρακτηρίζει ως καθοριστικό για την ασφάλεια και την πρόσβαση στην περιοχή. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του πρωθυπουργού και σηματοδοτεί την έναρξη των κατασκευαστικών παρεμβάσεων που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες.

«ιστορική δικαίωση»

Η δημοτική αρχή του Περάματος χαιρετίζει το έργο ως απάντηση σε χρόνια προβλήματα. Πέρα από τον καθημερινό κυκλοφοριακό φόρτο, οι τοπικές Αρχές επισημαίνουν ότι ο νέος κόμβος δημιουργεί μια κρίσιμη οδό διαφυγής για την πόλη, λόγω της στενής γειτνίασης του αστικού ιστού με δεξαμενές καυσίμων και τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής τα άμεσα οφέλη αναμένεται να είναι:

Μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στη Λεωφόρο Σχιστού .

. Γρηγορότερη πρόσβαση σε κύριες αρτηρίες όπως η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Αιγάλεω και η Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου .

και η . Βελτίωση της σύνδεσης με το Θριάσιο Πεδίο, σημαντικό για τους μεταφορείς και τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Η κατασκευή του κόμβου στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της ροής των οχημάτων, αλλά και στη μείωση του κινδύνου οδικού εγκλωβισμού σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος ή μεγάλης πυρκαγιάς, γεγονός που αποτελεί σταθερή ανησυχία για το Πέραμα λόγω της εγγύτητας της πόλης με δεξαμενές καυσίμων και τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

Ο χρόνος υλοποίησης που δόθηκε από τη σύμβαση (τρία χρόνια) θα καθορίσει και τις φάσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις της περιοχής θα χρειαστεί να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για προσωρινές αποκλειστικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακάμψεις και ενδεχόμενες κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις στην αρχική φάση των έργων.

Σε τοπικό επίπεδο, οι αναμενόμενες συνέπειες και σημειώσεις για τους κατοίκους:

Επαγγελματίες μεταφορών: βελτιωμένες συνδέσεις με το Θριάσιο, ενδεχόμενη εξοικονόμηση χρόνου μετακίνησης.

Καθημερινή μετακίνηση: σταδιακή μείωση της συμφόρησης στη Λεωφ. Σχιστού μετά την ολοκλήρωση των βασικών τμημάτων.

Ασφάλεια: σημαντική προσθήκη διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για το αστικό συγκρότημα του Περάματος.

Στοιχείο Τιμή Προϋπολογισμός 60 εκατ. ευρώ Χρονικός ορίζοντας 36 μήνες Τόπος επίδρασης Πέραμα, Λεωφ. Σχιστού, σύνδεση με Θριάσιο

Η παρακολούθηση της πορείας του έργου από τους τοπικούς φορείς και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών θα είναι κρίσιμη για την ελαχιστοποίηση των όποιων προβλημάτων κατά την κατασκευαστική φάση. Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση της παρέμβασης ολοκληρώνει διεκδικήσεις πολλών ετών που σχετίζονται κυρίως με την προστασία της ζωής των κατοίκων και τη λειτουργική σύνδεση της πόλης με το υπόλοιπο συγκοινωνιακό δίκτυο.

Για την καθημερινότητα της Δυτικής Αττικής, η κατασκευή του κόμβου αποτελεί σημαντικό βήμα προς την αποσυμφόρηση και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι πολίτες του Περάματος και οι δραστηριότητες που εξυπηρετούνται από τη Λεωφόρο Σχιστού αναμένουν πλέον τις επόμενες κινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τη φάση υλοποίησης και τις λεπτομέρειες για την προσωρινή κυκλοφοριακή διαχείριση.

Σημείωση: Όλες οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής του Περάματος και τη σχετική ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης.