Ασπρόπυργος: Ελεύθεροι με όρους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική πυρκαγιά

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά σε επιχείρηση του Ασπροπύργου, όπου ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και 11 τραυματίστηκαν. Το περιστατικό επαναφέρει τα ερωτήματα για την ασφάλεια στη βιομηχανική ζώνη.

Δικαστική απόφαση και αντίκτυπος στην τοπική κοινότητα

Με τον περιοριστικό όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και για τον μισθωτή του βυτιοφόρου που βρισκόταν στον χώρο.

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και κατέθεσαν διαφορετικές εκδοχές για την προέλευση και τις συνθήκες της φωτιάς. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε ότι το βυτιοφόρο είχε μεταφερθεί στο συνεργείο ύστερα από τηλεφώνημα του ιδιοκτήτη του οχήματος για επισκευή και ότι το όχημα παρέμεινε στον χώρο επειδή το αναγκαίο ανταλλακτικό δεν ήταν διαθέσιμο. Ο μισθωτής, από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι είχε ενημερώσει και την επιχείρηση και την εταιρεία προπανίου για το φορτίο και τόνισε:

«η πυρκαγιά δεν ξεκίνησε από το βυτιοφόρο»

Θύματα και επιπτώσεις

Οι ισχυρισμοί αυτοί θα εξεταστούν στο πλαίσιο των περαιτέρω διαδικασιών και προανακριτικών ελέγχων.

Το συμβάν είχε τραγικό απολογισμό για την τοπική κοινωνία: ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση και συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν. Αυτά τα στοιχεία έχουν άμεση σημασία για τις οικογένειες των θυμάτων και για την ευρύτερη κοινότητα της περιοχής.

Ανθρωπιστικές συνέπειες: οικογένειες θιγόμενες, ανάγκη στήριξης.

Ασφαλιστικά και εργασιακά: ερωτήματα για την τήρηση κανόνων ασφάλειας.

Δημόσια ασφάλεια: πρόσβαση και δυνατότητα επέμβασης υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στη βιομηχανική ζώνη.

Η εικόνα στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου εγείρει σοβαρό προβληματισμό. Επιχειρήσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων λειτουργούν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σε δρόμους με περιορισμένο πλάτος, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστικών και των ασθενοφόρων. Παράλληλα τίθενται ερωτήματα για την επάρκεια των συστημάτων πυρόσβεσης και για το εάν γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι ασφαλείας από τις αρμόδιες αρχές.

Τι μένει να αποκαλυφθεί

Η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς και η δικαστική διερεύνηση συνεχίζονται. Οι εξελίξεις θα καθορίσουν αν θα υπάρξουν περαιτέρω κατηγορίες ή μέτρα σε βάρος των εμπλεκόμενων και πιθανές αλλαγές στην εποπτεία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της περιοχής. Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους του Ασπροπύργου, το περιστατικό επαναφέρει την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου και βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Στοιχείο Αριθμός Θάνατοι 1 Διασωληνωμένοι 2 Τραυματίες (σύνολο) 11

Οι τοπικές αρχές και οι φορείς θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις για τα μέτρα πρόληψης και την ετοιμότητα αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων, ώστε να προστατευτεί καλύτερα η ζωή και η περιουσία των πολιτών της περιοχής.