Υπογράφηκε η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά — έργο 40,8 εκατ. ευρώ με ορίζοντα 36 μηνών

Το υπουργείο Υποδομών προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ–Δομική Κρήτης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο που στοχεύει στη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης και στη βελτίωση της διακίνησης εμπορευμάτων στη Δυτική Αττική.

Σύμβαση και χρονοδιάγραμμα

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκλήρωσε τη διαδικασία και υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά με την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες. Το έργο δεν θα επιβαρύνεται με διόδια.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα και στα logistics

Η παρέμβαση στοχεύει στην άμβλυνση ενός από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά σημεία της περιοχής. Σήμερα, από την περιοχή του Σκαραμαγκά διέρχονται καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να ανέβει από τα 28 χλμ./ώρα στα 47 χλμ./ώρα, ενώ το ετήσιο οικονομικό όφελος για τους χρήστες εκτιμάται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Μείωση χρόνου μετακίνησης για επιβατικά και εμπορικά οχήματα.

Αποσυμφόρηση των αστικών οδών από βαρέα οχήματα.

Ενίσχυση της σύνδεσης λιμανιού Πειραιά — Θριάσιο Πεδίο — Αττική Οδός.

Οικονομικά και περιφερειακά οφέλη

Η κατασκευή του κόμβου περιλαμβάνεται στις υποδομές που αναμένεται να βελτιώσουν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος των οχημάτων και διευκολύνοντας τη διακίνηση εμπορευμάτων προς και από το λιμάνι. Εκπρόσωποι της κοινοπραξίας και φορείς του κλάδου τονίζουν ότι το αναπτυξιακό όφελος για τη Δυτική Αττική μπορεί να υπερβεί το κόστος κατασκευής, καθώς θα διευρυνθούν οι δυνατότητες μεταφορών και θα περιοριστούν τα σημεία συμφόρησης.

Τεχνικές και λειτουργικές επισημάνσεις

Στόχος των φορέων είναι η απομάκρυνση σημαντικού μέρους της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τον αστικό ιστό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των οδηγών με διόδια. Κατά την κατασκευή αναμένεται προσωρινή κυκλοφοριακή όχληση στην περιοχή· για τον λόγο αυτό το Υπουργείο έχει δεσμευθεί για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

Παράμετρος Τιμή Συμβατική δαπάνη 40,8 εκατ. ευρώ Διάρκεια κατασκευής 36 μήνες Ημερήσια διέλευση οχημάτων ~100.000 Βαρέα οχήματα ~20.000 Αύξηση μέσης ταχύτητας 28 → 47 χλμ./ώρα Ετήσιο εκτιμώμενο όφελος ~10 εκατ. ευρώ

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, η παρέμβαση σημαίνει πιθανή βελτίωση της προσβασιμότητας και μείωση των μετακινήσεων μέσα από αστικές γειτονιές, ιδιαίτερα όπου σήμερα παρατηρείται διέλευση βαρέων οχημάτων. Η πρόκληση των επόμενων μηνών αφορά την οργάνωση της κατασκευής με τρόπο που να περιορίζει την όχληση και να εξασφαλίζει την τήρηση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.

Σε επίπεδο διαχείρισης, η παρακολούθηση του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα κρίνει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και την ταχύτητα υλοποίησής της. Η τοπική οικονομία και οι επιχειρήσεις logistics αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά τις επόμενες φάσεις, καθώς οι βελτιωμένες μεταφορικές ροές μπορούν να ενισχύσουν δραστηριότητες και επενδύσεις στην περιοχή.