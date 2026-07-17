Φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο: 11 τραυματίες και νέα ερωτήματα για την ασφάλεια στο Θριάσιο

Μεγάλη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης και εμπορίας ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, τραυμάτισε 11 εργαζόμενους και επαναφέρει στο προσκήνιο την έλλειψη υποδομών και ελέγχων στη βιομηχανική ζώνη του Θριασίου.

Σοβαρό περιστατικό σε πυκνοβιομηχανική ζώνη

Πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης και εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο εξελίχθηκε σε τοπικό γεγονός με πολλαπλές συνέπειες για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 εργαζόμενοι, ενώ τρεις εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα στα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ.

Σύμφωνα με την καταγραφή των γεγονότων, η πυρκαγιά ξεκίνησε μετά από θερμές εργασίες κοντά σε βυτιοφόρο με προπάνιο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διπλανές βιομηχανικές μονάδες. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο: η περιοχή του Θριασίου έχει σημειώσει πολλές ανάλογες εστίες σε μονάδες ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια.

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Η φράση αυτή αποδίδεται στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής, καταδεικνύοντας τον φόβο για επανάληψη παρόμοιων τραγωδιών. Το περιστατικό αναδεικνύει διαχρονικά προβλήματα σε υποδομές και ασφάλεια στην «γκρίζα» βιομηχανική ζώνη με περίπου 90.000 κατοίκους στο Θριάσιο Πεδίο.

Υποδομές πυρόσβεσης και έλεγχοι

Στην περιγραφή της περιοχής επισημαίνεται η έλλειψη στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας: σε μια επιχείρηση 2.000 τ.μ. υπάρχει μόλις ένας πυροσβεστικός κρουνός, ενώ πολλές μονάδες λειτουργούν σε αναρχόμορφο πολεοδομικό ιστό, όπου οι δρόμοι και οι προσβάσεις είναι ανεπαρκείς. Εκθέσεις της ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναφέρουν «σοβαρές ελλείψεις μέτρων ασφαλείας» σε πλήθος μικρών μονάδων.

Αιτία : θερμές εργασίες δίπλα σε βυτιοφόρο με προπάνιο.

: θερμές εργασίες δίπλα σε βυτιοφόρο με προπάνιο. Θύματα : 11 εργαζόμενοι τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι.

: 11 εργαζόμενοι τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Επιπτώσεις: επέκταση της φωτιάς σε διπλανές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τοπικές συνέπειες και ζητήματα δημόσιας υγείας

Η πυκνοκατοικημένη βιομηχανική ζώνη του Θριασίου συνδυάζει υψηλή συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων με κοινωνικοοικονομικές ευαλωτότητες. Οι επαναλαμβανόμενες φωτιές και τα ατυχήματα σε μονάδες ανακύκλωσης σημαίνουν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (εκπομπές τοξικών καπνών), για την τοπική οικονομία και για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου «εργοστάσια ανακύκλωσης» χωρίς άδεια και μικρές χωματερές έχουν ενταθεί κοντά σε εκβολές ποταμών, δημιουργώντας περιβαλλοντικές βόμβες.

Στοιχείο Περιγραφή Θύματα 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι Νοσοκομεία Θριάσιο, ΚΑΤ Πιθανή αιτία θερμές εργασίες κοντά σε βυτιοφόρο με προπάνιο

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, το περιστατικό αυτό αναδεικνύει ανάγκες για:

ενίσχυση πυροσβεστικών υποδομών και προσβάσεων εντός της βιομηχανικής ζώνης,

συστηματικούς ελέγχους αδειοδότησης και εφαρμογής μέτρων ασφάλειας στις μονάδες ανακύκλωσης,

έγκαιρη και διαφανή ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους σε περίπτωση ανάλογων συμβάντων.

Η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο επαναφέρει στην πρώτη γραμμή την ανάγκη συντονισμένης παρέμβασης των αρμόδιων αρχών για την προστασία της ζωής, της υγείας και του περιβάλλοντος στην περιοχή του Θριασίου.