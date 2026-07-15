Θέσεις εργασίας στην Avramar στη Μάνδρα: διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

Η Avramar SA αναζητά Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντηρητή/Ηλεκτρολόγο για το εργοστάσιο μεταποίησης και συσκευασίας στη Μάνδρα. Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και εκπαίδευση.

Εργασία στη Μάνδρα σε μεγαλύτερο παραγωγό μεσογειακών ψαριών

Η Avramar SA, εταιρεία γνωστή για την παραγωγή λαβρακιού και τσιπούρας, ανακοίνωσε δύο κενές θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο μεταποίησης και συσκευασίας στη Μάνδρα. Οι θέσεις αφορούν Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντηρητή / Ηλεκτρολόγο, με προδιαγραφές και παροχές που περιγράφονται από την εταιρεία.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, η εταιρεία επισημαίνει ότι για τις δύο θέσεις παρέχονται πακέτο αποδοχών, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και συνεχή εκπαίδευση εντός ομαδικού εργασιακού περιβάλλοντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για περαιτέρω πληροφορίες.

Θέση 1: Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης — διοικητική και οργανωτική υποστήριξη, καταχώριση παραγωγικών διαδικασιών, διαχείριση παραστατικών, υποστήριξη στο κλείσιμο μήνα.

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης — διοικητική και οργανωτική υποστήριξη, καταχώριση παραγωγικών διαδικασιών, διαχείριση παραστατικών, υποστήριξη στο κλείσιμο μήνα. Θέση 2: Συντηρητής / Ηλεκτρολόγος — έλεγχος μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών, προληπτική συντήρηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 37 24 900

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα βασικά προσόντα που αναφέρονται στην αγγελία:

Θέση Βασικά προσόντα Εμπειρία / Άλλες απαιτήσεις Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σχετικό, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση MS Office 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση Συντηρητής / Ηλεκτρολόγος Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΠΔ108/2013, Α Ειδικότητας οποιασδήποτε ομάδας) Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, καλή γνώση Αγγλικών

Η προσφορά της εταιρείας αναφέρει επίσης ότι θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία στον κλάδο των τροφίμων ή των ιχθύων για τη θέση του τεχνικού προσωπικού. Αυτή η προτίμηση μπορεί να δώσει πλεονέκτημα σε τοπικούς υποψηφίους που έχουν ήδη εμπειρία σε συναφείς παραγωγικές μονάδες.

Για τη Μάνδρα, όπου η τοπική απασχόληση επηρεάζεται από τη βιομηχανική παρουσία και τις μονάδες μεταποίησης, η κινητικότητα τέτοιων προσλήψεων είναι σημαντική. Οι μόνιμες ή εποχικές θέσεις σε εργοστάσια μεταποίησης συνεισφέρουν στην τοπική αγορά εργασίας και στην οικονομική σταθερότητα των νοικοκυριών. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις προτρέπονται να επικοινωνήσουν άμεσα στο τηλέφωνο της εταιρείας για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων.