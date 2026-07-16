Νέο ηλεκτρικό απορριμματοφόρο ενισχύει τις υπηρεσίες στη Μάνδρα

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας εντάσσει στο στόλο του ακόμη ένα αμιγώς ηλεκτρικό απορριμματοφόρο, με μηδενικές τοπικές εκπομπές και χωρίς επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Στόχος: καθαρότερη πόλη με σύγχρονη τεχνολογία

Στον στόλο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας προστέθηκε ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό απορριμματοφόρο, που αποτελεί το δεύτερο τέτοιου τύπου όχημα μέσα σε λίγους μήνες. Η ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας με αυτό το όχημα στοχεύει σε βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Το νέο απορριμματοφόρο χαρακτηρίζεται από μηδενικές τοπικές εκπομπές καυσαερίων και χαμηλό επίπεδο θορύβου, στοιχεία που έχουν άμεση σημασία για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Μάνδρας, ειδικά σε πυκνοκατοικημένες ή ευαίσθητες περιοχές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργικά οφέλη

Εξοπλισμένο με έξυπνα συστήματα ζύγισης και αναγνώρισης κάδων.

και αναγνώρισης κάδων. Διαθέτει δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης , που βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής στη διαχείριση απορριμμάτων.

, που βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής στη διαχείριση απορριμμάτων. Μειωμένος θόρυβος κατά τη λειτουργία, ωφέλιμο για νυχτερινές ή πρώιμες συλλογές.

Η απόκτηση έγινε χωρίς να επιβαρυνθεί ο δημοτικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, γεγονός που αναδεικνύει το οικονομικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας και τη στόχευση για αποδοτική διαχείριση πόρων.

«ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς έναν πιο καθαρό, πιο σύγχρονο και πιο βιώσιμο δήμο»

Η δήλωση αυτή αποδίδεται στον δήμαρχο, κ. Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος τόνισε την προσήλωση της δημοτικής αρχής στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και την προστασία των εργαζομένων στην καθαριότητα. Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δημοτικών υπηρεσιών.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Μάνδρας τα πρακτικά οφέλη αφορούν κυρίως σε:

λιγότερη ηχορύπανση στις γειτονιές κατά τις ώρες συλλογής απορριμμάτων,

ελαχιστοποίηση τοπικών ρύπων από τα οχήματα αποκομιδής,

βελτιωμένη υγιεινή στη διαχείριση των κάδων μέσω των συστημάτων πλύσης και απολύμανσης.

Ο δήμος έχει ήδη δύο τέτοια οχήματα στον στόλο του, ενισχύοντας σταδιακά τις δυνατότητες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Η συνέχεια θα κριθεί από τη συχνότητα χρήσης, τη συντήρηση των οχημάτων και την ενσωμάτωση των ψηφιακών δυνατοτήτων στη λειτουργία της υπηρεσίας.

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα για τη Μάνδρα Μηδενικές τοπικές εκπομπές Μειωμένη ατμοσφαιρική επιβάρυνση κοντά σε κατοικημένες ζώνες Χαμηλός θόρυβος Βελτίωση της καθημερινότητας κατά τις ώρες αποκομιδής Έξυπνα συστήματα Ακριβέστερη διαχείριση και έλεγχος πόρων

Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι «η πρόοδος φαίνεται στην πράξη», υπογραμμίζοντας πως η επένδυση σε εξοπλισμό και σε μέτρα προστασίας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. Οι κάτοικοι της Μάνδρας αναμένεται να παρακολουθούν την εφαρμογή αυτών των μέτρων και την πρακτική βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας τους επόμενους μήνες.