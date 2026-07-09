Ασπρόπυργος: Συλλήψεις και βαριές τραυματισμοί μετά την φονική έκρηξη σε συνεργείο

Δύο συλλήψεις και βαριά τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο βαρέων οχημάτων — σε εξέλιξη οι έρευνες για την προέλευση της φωτιάς.

Σοβαρό περιστατικό σε βιομηχανική ζώνη του Ασπρόπυργου

Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά τη μεγάλη φωτιά και τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί σε χώρο με επιχειρήσεις στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προχώρησε στην αυτόφωρη σύλληψη του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του διαχειριστή του βυτιοφόρου, ενώ σχηματίζεται δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία από αυτοψία και οπτικό υλικό, οι εργασίες θερμών επεμβάσεων (οξυγονοκόλληση/ηλεκτροσυγκόλληση) πραγματοποιούνταν σε σημείο όπου βρισκόταν βυτιοφόρο προπανίου. Αρχικά σημειώθηκε μια πρώτη έκρηξη και στη συνέχεια, όταν εργαζόμενοι από γειτονικές επιχειρήσεις έσπευσαν να συνδράμουν, ακολούθησε η μεγάλη, καταστροφική έκρηξη που κατέστρεψε ολοσχερώς το συνεργείο και δύο όμορες επιχειρήσεις.

«Η έκρηξη μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε τεράστιο πύρινο μανιτάρι», αναφέρεται σε οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα και βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία διασωληνώθηκαν. Δύο εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ: ένας 54χρονος με εγκαύματα στο 90% του σώματός του και ένας 41χρονος με εγκαύματα στο 75% και εισπνευστικό έγκαυμα. Έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, δύο από τους οποίους είναι διασωληνωμένοι και πολυεγκαυματίες.

Οι αρχές διερευνούν εάν το βυτιοφόρο ήταν άδειο, όπως ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης στην κατάθεσή του, ή εάν υπήρχαν υπόλοιπα προπανίου που προκάλεσαν την έκρηξη. Σημειώνεται ότι υπηρεσιακοί παράγοντες επισημαίνουν ότι κανένα βυτιοφόρο προπανίου δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως κενοί σωλήνες και υπόλειμμα της τάξης των δεκάδων λίτρων μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρή έκρηξη.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Πυροσβεστικής και των διωκτικών αρχών για να διαπιστωθεί αν ο χώρος ήταν κατάλληλος για τις εργασίες που γίνονταν, εάν έπρεπε να είχε απομακρυνθεί το όχημα ή να είχε αφαιρεθεί το βυτίο πριν από εργασίες συγκόλλησης, καθώς και για την πλήρη καταγραφή των αιτίων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Συλλήψεις: ιδιοκτήτης συνεργείου και διαχειριστής βυτιοφόρου.

ιδιοκτήτης συνεργείου και διαχειριστής βυτιοφόρου. Τραυματίες: 11 συνολικά, 3 διασωληνωμένοι, δύο σε κρίσιμη κατάσταση (54 ετών, 90% εγκαύματα και 41 ετών, 75% εγκαύματα).

11 συνολικά, 3 διασωληνωμένοι, δύο σε κρίσιμη κατάσταση (54 ετών, 90% εγκαύματα και 41 ετών, 75% εγκαύματα). Έρευνα: Δ.Α.Ε.Ε., Πυροσβεστική και εισαγγελικές αρχές διερευνούν τα αίτια και ευθύνες.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Συμβολή Μεγαρίδος και Χίου, Ασπρόπυργος Θύματα 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι Κρίσιμοι 54 ετών (90% εγκαύματα), 41 ετών (75% εγκαύματα) Ενέργειες αρχών Συλλήψεις, σχηματισμός δικογραφίας, έρευνες

Η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και τα πορίσματα των τεχνικών ελέγχων θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των αρχών. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρής τήρησης κανόνων ασφάλειας σε εργασίες με φλόγα και την προσοχή στη διαχείριση οχημάτων που μεταφέρουν ευφλέκτες ουσίες.