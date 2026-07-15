Έκτακτο κύμα ζέστης στη Δυτική Αττική: τοπικά ως 37°C — ποιες περιοχές είναι σε προειδοποίηση

Αύριο Πέμπτη 16/7 θερμές συνθήκες στη Δυτική Αττική με τοπικές μέγιστες έως 37°C. Ενεργές προειδοποιήσεις σε Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο και Δήμο Φυλής — τι σημαίνει για καθημερινότητα και εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Σύντομη εκτίμηση της κατάστασης

Η Δυτική Αττική θα βρεθεί αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου, υπό σχετική θερμική πίεση. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπονται στην περιαστική ζώνη της θάλασσας και στις ανατολικές και βόρειες περιοχές του Θριασίου, με τιμές που τοπικά φτάνουν έως 37°C. Παράλληλα εκδίδονται ενεργές προειδοποιήσεις για αυξημένο θερμικό φορτίο σε συγκεκριμένους δήμους, πράγμα που αφορά ευπαθείς ομάδες και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Τι περιμένουμε ανά περιοχή

Η θερμοκρασιακή κατανομή στην περιοχή παρουσιάζει διαφορές που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις δραστηριότητες:

Ελευσίνα και Μάνδρα : μέγιστη έως 37°C , ελάχιστη περίπου 25°C . Καταγράφονται ως οι πλέον επιβαρυμένες περιοχές.

και : μέγιστη έως , ελάχιστη περίπου . Καταγράφονται ως οι πλέον επιβαρυμένες περιοχές. Ασπρόπυργος : μέγιστη περίπου 36°C , ελάχιστη 23°C . Ισχύει προειδοποίηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

: μέγιστη περίπου , ελάχιστη . Ισχύει προειδοποίηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Δήμος Φυλής : επίσης γύρω στους 36°C με νυχτερινή ελάχιστη κοντά στους 24°C , κριτήριο υψηλής θερμικής επιβάρυνσης.

: επίσης γύρω στους με νυχτερινή ελάχιστη κοντά στους , κριτήριο υψηλής θερμικής επιβάρυνσης. Μέγαρα : μέγιστη περίπου 36°C , χωρίς ενεργή προειδοποίηση.

: μέγιστη περίπου , χωρίς ενεργή προειδοποίηση. Ερυθρές - Βίλια: πιο ψυχρή ζώνη για το πεδίο, με μέγιστη γύρω στους 32°C και νυχτερινή πτώση έως 18°C.

Περιοχή Μέγιστη (°C) Ελάχιστη (°C) Ειδοποίηση Ελευσίνα 37 25 Ενεργή Μάνδρα 37 25 Ενεργή Ασπρόπυργος 36 23 Ενεργή Δήμος Φυλής 36 24 Ενεργή Μέγαρα 36 24 Όχι Ερυθρές - Βίλια 32 18 Όχι

Άνεμοι και συμπεράσματα για τη δημόσια υγεία

Οι άνεμοι στο σύνολο της περιοχής προβλέπονται ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως βόρειοι ή βορειοανατολικοί, έντασης περίπου 2–4 μποφόρ. Η σχετική θαλάσσια αύρα σε μερικά παράκτια σημεία μπορεί να μετριάσει το αίσθημα δυσφορίας κατά τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο η νυχτερινή άνοδος των ελάχιστων σε πολλές περιοχές περιορίζει την αποκατάσταση του οργανισμού.

Συνεπώς, για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής οι βασικές συνέπειες είναι:

Αυξημένος κίνδυνος θερμικής καταπόνησης για ηλικιωμένους, παιδιά και χρόνιους ασθενείς.

Προβλήματα για εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους — συστήνεται αναπροσαρμογή ωραρίων όπου είναι δυνατόν.

Πιθανή μεγαλύτερη ζήτηση σε δίκτυα ύδρευσης και κλιματισμού, με σχετική επιβάρυνση υποδομών.

Για ασθενείς και ευπαθείς ομάδες προτείνεται η παραμονή σε δροσερούς χώρους, η επαρκής ενυδάτωση και η αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας τις θερμές ώρες. Όσοι εργάζονται εκτός θα πρέπει να εξασφαλίσουν τακτικά διαλείμματα σε σκιά ή κλιματιζόμενο χώρο και να φορούν ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα.

Η πρόγνωση είναι βραχυπρόθεσμη· τυχόν μεταβολές ή περαιτέρω ενημερώσεις θα μεταδοθούν εγκαίρως από τις αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς.

Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι προβλεπόμενες μέγιστες και ελάχιστες για την Πέμπτη 16/7 και αφορούν σε τοπική κλίμακα. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση επέκτασης των προειδοποιήσεων.