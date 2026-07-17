Αισχύλεια 2026: Το πλήρες πρόγραμμα φέρνει την Ελευσίνα στο κέντρο του πολιτισμού

Το φεστιβάλ «Αισχύλεια» επιστρέφει με θεατρικές παραγωγές, συναυλίες και προβολές στον χώρο ΙΡΙΣ και άλλους δημόσιους τόπους της Ελευσίνας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε και περιλαμβάνει εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες.

Πολιτιστικό ραντεβού στην Ελευσίνα με ανοιχτό πρόγραμμα για όλη την πόλη

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Αισχυλείων 2026, του μακρόβιου φεστιβάλ που κάθε χρόνο συγκεντρώνει κατοίκους και επισκέπτες στην Ελευσίνα. Ο θεσμός θα διεξαχθεί κυρίως στον χώρο του πρώην εργοστασίου ΙΡΙΣ, με εκδηλώσεις επίσης στον Θερινό Κινηματογράφο Ελευσίνας, στην Παραλία και στο Θεατράκι Πάρκου Μαγούλας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει παραστάσεις αρχαίου δράματος και σύγχρονου θεάτρου, μουσικές συναυλίες, προβολές ταινιών και εικαστικά δρώμενα, με εκδηλώσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

«Ο θεσμός των Αισχυλείων αποτελεί έναν από τα πιο μακρόβια πολιτιστικά ραντεβού της Ελευσίνας, τιμώντας κάθε χρόνο τη μνήμη του Αισχύλου», αναφέρεται στην παρουσίαση του προγράμματος.

Ανάμεσα στις παραγωγές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται η «Λυσιστράτη» (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) και η αρχαία «Άλκηστις» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Επιπλέον, το πρόγραμμα φιλοξενεί σύγχρονα έργα και παιδικές παραστάσεις, καθώς και μουσικές βραδιές με γνωστούς καλλιτέχνες.

Κύρια σημεία και ημερομηνίες

30 Αυγούστου : έναρξη με συναυλία των Θοδωρή Βουτσικάκη και Λίνας Νικολακοπούλου («Τυχερό Αστέρι»), Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας, είσοδος ελεύθερη με δελτίο.

: έναρξη με συναυλία των Θοδωρή Βουτσικάκη και Λίνας Νικολακοπούλου («Τυχερό Αστέρι»), Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας, είσοδος ελεύθερη με δελτίο. 31 Αυγούστου : εγκαίνια της ατομικής έκθεσης «Δεύτερο Δέρμα» της Μαργαρίτας Πέτροβα.

: εγκαίνια της ατομικής έκθεσης «Δεύτερο Δέρμα» της Μαργαρίτας Πέτροβα. 2–13 Σεπτεμβρίου : θεατρικές παραστάσεις (Πάνος Βλάχος, «Ευτυχισμένες Μέρες», «Λυσιστράτη», παιδικό «Τα στενά παπούτσια», «Άλκηστις», «Ανεξάρτητα Κράτη»).

: θεατρικές παραστάσεις (Πάνος Βλάχος, «Ευτυχισμένες Μέρες», «Λυσιστράτη», παιδικό «Τα στενά παπούτσια», «Άλκηστις», «Ανεξάρτητα Κράτη»). 15–23 Σεπτεμβρίου: κινηματογράφος με το «Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει», συναυλίες (Pagan, Δημήτρης Μυστακίδης) και προβολές όπως «Σπασμένη Φλέβα» και «Αρκουδότρυπα».

Το φεστιβάλ κλείνει με δύο κλασικές προβολές, μεταξύ των οποίων η ταινία «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη.

Ημερομηνία Εκδήλωση / Σημείο 30/8 Συναυλία Βουτσικάκης - Νικολακοπούλου (Αρχαιολογικός Χώρος) 31/8 Έκθεση Μαργαρίτας Πέτροβα (ΙΡΙΣ) 2–13/9 Θεατρικό πρόγραμμα (ΙΡΙΣ και χώροι πόλης) 15–23/9 Προβολές και μουσική (κινηματογράφος, ΙΡΙΣ)

Για την τοπική κοινότητα, η διεξαγωγή των Αισχυλείων στον χώρο του ΙΡΙΣ και στα παράκτια σημεία της πόλης σηματοδοτεί και πάλι την αξιοποίηση δημόσιων χώρων για πολιτιστική χρήση, με ενέργειες που προσελκύουν επισκέπτες και ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μόνιμους κατοίκους όσο και σε οικογένειες και νέους, με δράσεις εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Οι κάτοικοι της Ελευσίνας καλούνται να ενημερωθούν για λεπτομέρειες εισόδου και δελτία μέσω των επίσημων ανακοινώσεων των διοργανωτών, καθώς ορισμένες εκδηλώσεις αναφέρονται με ελεύθερη είσοδο αλλά απαιτούν δελτίο εισόδου.