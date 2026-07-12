Αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις στο Ρέθυμνο: πότε ξεκινούν και τι σημαίνουν για την τοπική αγορά

Η επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων ορίζεται για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Το μέτρο αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία τόνωσης του τοπικού εμπορίου σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο.

Επίσημη έναρξη και διάρκεια

Η θερινή εκπτωτική περίοδος στο Ρέθυμνο θα ξεκινήσει επίσημα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα λήξει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την κορύφωση μιας περιόδου προσφορών που ήδη έχουν αρχίσει σε ορισμένα καταστήματα.

Τοπικός αντίκτυπος στην αγορά

Για το λιανικό εμπόριο της περιοχής οι εκπτώσεις αποτελούν μια κρίσιμη ευκαιρία αύξησης τζίρου και αναπλήρωσης απωλειών. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Αθηνά Τσικιντίκου, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται δύσκολη για τους εμπόρους, καθώς ο χειμώνας δεν απέδωσε τις αναμενόμενες εισπράξεις και ο τζίρος του τριμήνου Απρίλης–Ιούνιος δεν κάλυψε τις ανάγκες.

«Τώρα είμαστε αρχές Ιουλίου και ευελπιστούμε με τις εκπτώσεις που ξεκινάνε στις 13 Ιουλίου — ήδη έχουν ξεκινήσει τα καταστήματα με προσφορές — να είναι ένας τρόπος να επισκεφθούν την αγορά περισσότεροι από ό,τι τους προηγούμενους μήνες».

Η προσδοκία είναι ότι οι μειώσεις τιμών θα προσελκύσουν τόσο τους ντόπιους όσο και τους επισκέπτες, βελτιώνοντας προσωρινά την ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Καταναλωτές και επισκέπτες καλό είναι να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Η διάρκεια της επίσημης εκπτωτικής περιόδου είναι 13/7 έως 31/8 .

. Πολλά καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει προσφορές πριν από την επίσημη έναρξη.

Οι εκπτώσεις στοχεύουν στην αύξηση των επισκέψεων στην τοπική αγορά και στην ενίσχυση των ταμείων των εμπόρων.

Πλαίσιο και προκλήσεις

Το λιανικό εμπόριο στο Ρέθυμνο περιγράφεται από την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ως «εκκρεμές», υπονοώντας έντονη αστάθεια και πιέσεις από πολλαπλές πλευρές. Η φετινή σεζόν έρχεται μετά από ένα χειμώνα με μειωμένες εισπράξεις, με αποτέλεσμα οι προσδοκίες να στραφούν στις θερινές μηνιαίες εισπράξεις για να καλυφθούν οι απώλειες.

Συμπέρασμα

Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν για το Ρέθυμνο σημαντικό εργαλείο εμπορικής κινητοποίησης. Η επιτυχία τους εξαρτάται από την ανταπόκριση των καταναλωτών — ντόπιων και τουριστών — και από το κατά πόσο οι προσφορές θα μεταφραστούν σε ουσιαστική αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων.