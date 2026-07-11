Ασπρόπυργος: Δίωξη σε δύο συλληφθέντες μετά την έκρηξη σε επιχείρηση ανταλλακτικών

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα κατά των δύο συλληφθέντων μετά την έκρηξη που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις του Ασπρόπυργου.

Νομική εξέλιξη και εκκρεμότητες

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο προσώπων που έχουν συλληφθεί στη δικογραφία για την έκρηξη σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν κατά περίπτωση δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα: έκρηξη και εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο (κακουργήματα), καθώς και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη-τήρηση μέτρων ασφαλείας (πλημμελήματα). Οι δύο κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε ανακριτή για τις απολογίες τους.

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διερεύνησης θα εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο επέκτασης της δίωξης σε άλλους εμπλεκόμενους, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνονται.

Κατάσταση τραυματιών και νοσηλείες

Από την έκρηξη υπήρξαν πολλαπλοί τραυματισμοί και σοβαρές εγκαύματα σε εργαζόμενους. Σύμφωνα με όσα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται:

ένας 41χρονος με εγκαύματα στο 75% του σώματος και εισπνευστικό έγκαυμα, ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί σε επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ ·

του σώματος και εισπνευστικό έγκαυμα, ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί σε επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου · ένας 54χρονος με εγκαύματα στο 90% του σώματος, νοσηλευόμενος επίσης διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ , σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση·

του σώματος, νοσηλευόμενος επίσης διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του , σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση· άλλοι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για περίθαλψη και παρακολούθηση, μεταξύ των οποίων περιστατικά με ελαφρά εγκαύματα και ένας ασθενής στο Αττικόν για προληπτική παρακολούθηση λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από την έκθεση σε καπνούς.

Νοσοκομείο Κατάσταση / Σημείωση ΚΑΤ Δύο διασωληνωμένοι βαριά εγκαυματίες (41, 54 ετών) Θριάσιο Παραμένουν για νοσηλεία δύο τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα (έχουν μεταφερθεί συνολικά έξι) Αττικόν Ένας ασθενής για προληπτική παρακολούθηση λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

«Σοβαρή η κατάσταση δύο εργαζομένων» — όπως σημειώθηκε στις σχετικές αναφορές των νοσοκομείων.

Το χρονικό του συμβάντος και τοπικές επιπτώσεις

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά έπλασε γρήγορα εντάσεις και ακολούθησαν εκρήξεις, με μεγάλες φλόγες που τύλιξαν το κτήριο και πυκνούς μαύρους καπνούς που κάλυψαν την περιοχή. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκδήλωση της φωτιάς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Στην περιοχή στάλθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση και λήψη μέτρων από τους κατοίκους.

Αναφορές επισημαίνουν ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε λόγω εύφλεκτων υλικών και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις, καθώς και πλήρη καταστροφή τριών επιχειρήσεων στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.

Τι περιμένουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες

Η τοπική κοινωνία αναμένει τα αποτελέσματα της δικαστικής διερεύνησης για να διακριβωθούν ευθύνες και πιθανοί έλεγχοι ασφάλειας σε συναφείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι επαγγελματίες της περιοχής και οι εργαζόμενοι θα παρακολουθούν τις εξελίξεις ως προς τα μέτρα πρόληψης και τήρησης κανόνων ασφαλείας που ενδεχομένως θα επιβληθούν.

Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ οι επόμενες ημέρες κρίνονται καθοριστικές τόσο για την εξέλιξη των τραυματιών όσο και για τη νομική πορεία της υπόθεσης.