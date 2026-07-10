Ασπρόπυργος: Έκρηξη σε εργοστάσιο — 11 τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο προκάλεσαν τον τραυματισμό 11 ατόμων, με δύο βαριά εγκαυματίες διασωληνωμένους στο ΚΑΤ. Η προανάκριση συνεχίζεται για τα αίτια.

Σοβαρό περιστατικό στον Ασπρόπυργο με πολλαπλούς τραυματίες

Στον Ασπρόπυργο σημειώθηκε το πρωί ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε φωτιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και επέκταση της πυρκαγιάς σε όμορα κτίρια. Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ για εκτεταμένα εγκαύματα.

Από τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί, οι βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο ένας φέρει εγκαύματα σε 75% του σώματός του και ο δεύτερος σε 90%, ενώ αντιμετωπίζουν και εισπνευστικά προβλήματα. Άλλοι ασθενείς νοσηλεύονται στο Θριάσιο και στο Αττικόν για εγκαύματα ή προληπτική παρακολούθηση λόγω εισπνοής καπνών.

"Συγκλονιστικές εικόνες έχουν καταγραφεί"

Καταγραφές από κάμερες κινητού και υλικό που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν την επιθετική εξέλιξη της φωτιάς και τη δραματική προσπάθεια εξόδου ενός εργαζόμενου από το φλεγόμενο κτίριο. Οι εικόνες αυτές επιβεβαιώνουν την ταχεία επέκταση της πυρκαγιάς μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πιθανότερη αιτία της έκρηξης συνδέεται με ανάφλεξη αερίου από βυτιοφόρο όχημα που βρισκόταν στον χώρο. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η τυχόν χρήση φωτιάς ή το αναμμένο τσιγάρο κοντά σε διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα την εξάπλωση και την έκρηξη του προπανίου.

Αριθμός τραυματιών: 11

11 Διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ: 2 (βαριά εγκαυματίες)

2 (βαριά εγκαυματίες) Άλλα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν τραυματίες: Θριάσιο, Αττικόν

Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναφέρεται ότι έχουν γίνει συλλήψεις που σχετίζονται με το περιστατικό: ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου. Η αστυνομική και δικαστική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η ανάφλεξη και η έκρηξη.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν επιδοθεί σε επιχειρήσεις κατάσβεσης και απομάκρυνσης των κατοίκων και εργαζομένων από τις πληγείσες ζώνες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση των ζημιών στα γύρω κτίρια και στην υποδομή της περιοχής.

Νοσοκομείο Αριθμός τραυματιών (αναφορά) ΚΑΤ 2 (διασωληνωμένοι, βαριά εγκαύματα) Θριάσιο μερικοί ασθενείς με ελαφρά έως μέτρια εγκαύματα Αττικόν τουλάχιστον ένας για προληπτική παρακολούθηση

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, το συμβάν εγείρει ζητήματα ασφαλείας γύρω από την αποθήκευση και διαχείριση καυσίμων και φιαλών αερίου σε βιομηχανικούς χώρους. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση και αναμένεται να γνωστοποιήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες εργαστηριακές και αυτοψίες.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρχές δημόσιας υγείας και την πυροσβεστική, ενώ οι πολίτες της περιοχής καλούνται να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις προς την πληγείσα ζώνη μέχρι να δοθεί σχετική ενημέρωση.