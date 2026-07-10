Αυξήσεις στα καύσιμα στο Ρέθυμνο: η αμόλυβδη αγγίζει τα 1,99€ και προμηνύεται περαιτέρω άνοδος

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στο νομό διαμορφώνεται κοντά στα 1,96–1,99€ και το πετρέλαιο κίνησης κινείται μεταξύ 1,75–1,80€. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για συνέχιση της ανοδικής τάσης την επόμενη εβδομάδα.

Αντίκτυπος στην τοπική αγορά

Στο Ρέθυμνο καταγράφεται εκ νέου ανοδική πορεία στις τιμές των υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβδης να κυμαίνεται κοντά στα 1,96€ και να φτάνει οριακά έως τα 1,99€. Το πετρέλαιο κίνησης σημειώνει επίσης άνοδο, με μέσες τιμές μεταξύ 1,75€ και 1,80€. Οι μεταβολές αυτές γίνονται αισθητές ήδη στην κίνηση των πρατηρίων και στα ποσά που πληρώνουν οι οδηγοί.

Οι πρατηριούχοι τοπικά αναφέρουν ότι η ζήτηση έχει μειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ οι καταναλωτές εκφράζουν δυσαρέσκεια για την αύξηση του κόστους. Στελέχη του κλάδου αποδίδουν τις πιέσεις σε αναπροσαρμογές της τιμής του καυσίμου σε επίπεδο διυλιστηρίου, που πρόσφατα παρουσίασε αύξηση.

Τι λένε οι φορείς

Ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών Ρεθύμνου ανέφερε ότι, παρά μια προηγούμενη πτώση, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ανοδική τάση που πιθανόν θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζεται ανησυχία για το πόσο θα διαρκέσει η νέα αυτή φάση αύξησης.

«Την άλλη εβδομάδα θα σπάσει το φράγμα των 2€. Είχανε κατέβει λίγο οι τιμές των καυσίμων όμως όλη την εβδομάδα υπάρχει μια αύξηση προς τα πάνω η οποία συνεχίζεται δυστυχώς...»

Αίτια και προβολές

Σημειώνεται ότι οι μεταβολές στις αντλίες συνδέονται με τις αυξήσεις στην τιμή του καυσίμου στα διυλιστήρια — ειδικότερα, αναφέρεται ότι η χονδρική τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά περίπου ένα λεπτό και το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου τρία λεπτά, μεταβολές που συνήθως αποτυπώνονται στην τιμή λιανικής από την επόμενη εβδομάδα. Σε κάποιες νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη άνοδος.

Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη του Ρεθύμνου

Αύξηση του κόστους μετακίνησης με ιδιωτικά οχήματα.

Πιθανή αύξηση λειτουργικού κόστους για τοπικές επιχειρήσεις που στηρίζονται σε μεταφορές.

Μείωση της κίνησης στα πρατήρια σε σχέση με πέρυσι, όπως ήδη καταγράφεται.

Παρότι υπάρχουν εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο, δεν υπάρχουν βεβαιότητες για την έκταση ή τη διάρκεια του νέου κύματος τιμών. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις τιμών και να σχεδιάζουν αναλόγως τις μετακινήσεις και τα κόστη τους.

Κατηγορία Εύρος τιμής (μέση) Αμόλυβδη 1,96€ – 1,99€ Πετρέλαιο κίνησης 1,75€ – 1,80€

Η τοπική αγορά θα παρακολουθείται στενά τις επόμενες ημέρες για πιθανές νέες μεταβολές. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τα πρατήρια και τα δελτία τιμών για τυχόν διαφοροποιήσεις.