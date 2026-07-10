ΕΚΑΒ: δεν προβλέπεται προς το παρόν μόνιμη βάση ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο της Ρόδου

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι η κάλυψη του Διεθνούς Αερολιμένα «Διαγόρας» εντάσσεται σε συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για όλη τη Ρόδο και δεν υπάρχει άμεση απόφαση μεταφοράς μόνιμης βάσης από τη Σορωνή.

Διευκρινίσεις για την επιχειρησιακή κάλυψη του αεροδρομίου

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ απαντά σε δημοσιεύματα που ανέφεραν πιθανή μεταφορά της βάσης από τη Σορωνή στον Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας», επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει ζήτημα εγκατάστασης μόνιμης βάσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο». Ο φορέας τονίζει πως κάθε αλλαγή στον σχεδιασμό απαιτεί πλήρεις υπηρεσιακές και διοικητικές διαδικασίες και δεν μπορεί να προεξοφληθεί με μεμονωμένες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της διοίκησης, η κάλυψη του αερολιμένα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού πλάνου που έχει ως στόχο την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των περιοχών του νησιού. Η προτεραιότητα, αναφέρουν, είναι η διατήρηση ασφαλών χρόνων ανταπόκρισης και η αποφυγή υποβάθμισης της φροντίδας σε άλλες ζώνες, όπως η Σορωνή και η δυτική πλευρά της Ρόδου.

Η διοίκηση του ΕΚΑΒ επισημαίνει ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και των επισκεπτών,

τη γεωγραφία και την έκταση του νησιού,

τη διαθέσιμη στελέχωση και μέσα,

τη διατήρηση ικανοποιητικών χρόνων ανταπόκρισης σε όλες τις περιοχές.

Στόχος του φορέα, καταλήγει η ανακοίνωση, είναι να εξασφαλιστεί «η καλύτερη δυνατή επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του νησιού», με την επιχειρησιακή κάλυψη του αεροδρομίου να εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό και όχι ως αυτοτελής πράξη.

Η εξέλιξη αυτή έχει πρακτικές συνέπειες για τοπικούς χρήστες και φορείς:

Κατοίκοι περιοχών μακριά από το αεροδρόμιο διασφαλίζονται ότι δεν θα υπάρξει μείωση κάλυψης σε βάρος των τοπικών σταθμών.

Χρειάζεται συνεχής διάλογος με τις τοπικές αρχές και αξιολόγηση αναγκών πριν από τυχόν μεταβολές στην ανάπτυξη ασθενοφόρων.

Για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αεροδρομίου, η παρουσία ΕΚΑΒ δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέρος ενός δικτύου άμεσης ανταπόκρισης.

Θέμα Κατάσταση/Στόχος Μόνιμη βάση στο αεροδρόμιο Δεν υπάρχει απόφαση προς το παρόν Επιχειρησιακός σχεδιασμός Ολοκληρωμένος, με ισόρροπη κάλυψη νησιού Κύριος στόχος Διατήρηση χρόνων ανταπόκρισης και ισότιμη φροντίδα

Για τους κατοίκους της Ρόδου, η ανακοίνωση σηματοδοτεί ότι τυχόν μεταβολές στην κατανομή των μέσων του ΕΚΑΒ θα συζητηθούν και θα τεκμηριωθούν υπηρεσιακά. Οι τοπικές κοινότητες και οι φορείς καλούνται να συμμετάσχουν στον διάλογο ώστε οποιαδήποτε απόφαση να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και να μην δημιουργεί κενά στην κάλυψη επείγουσας φροντίδας.

Σε επόμενο στάδιο αναμένεται να υπάρξουν επιπλέον διευκρινίσεις από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις ενίσχυσης της παρουσίας του φορέα στη Ρόδο, καθώς και χρονοδιαγράμματα για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο νησί.