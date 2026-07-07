Χαϊδάρι: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε πολλές γειτονιές

Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ επηρεάζουν σειρά οδών στο Χαϊδάρι, με παρεμβάσεις σε ζώνες από τις 08:00 έως και τις 18:00.

Σειρά από προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, με το Χαϊδάρι να βρίσκεται ανάμεσα στους δήμους που επηρεάζονται. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε κύκλο συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας και τη μείωση των έκτακτων βλαβών.

Ποιες οδοί επηρεάζονται στο Χαϊδάρι

Οι εργολαβίες αφορούν συγκεκριμένα τμήματα του αστικού ιστού. Για το Χαϊδάρι, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προαναγγείλει διακοπές σε οδούς με πυκνή κατοικία και εμπορική δραστηριότητα. Οι κάτοικοι και επαγγελματίες που κινούνται ή δραστηριοποιούνται στις παρακάτω οδούς καλούνται να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους:

3ης Σεπτεμβρίου

Άνδρου

Οδυσσέα Ελύτη

Σολωμού

Κάλβου

Μπουμπουλίνας

Κυκλάδων

Σωκράτους

Κωστή Παλαμά

Γ. Παπανδρέου

Αφροδίτης

Ηρώων Πολυτεχνείου

Ζωγράφου

Κιθαιρώνος

Μιλτιάδη Κοτίνη

Στη γειτονική περιοχή του Αιγάλεω, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στον παράδρομο του Κηφισού, μεταξύ των οδών Προόδου και Μίνωος, στοιχείο χρήσιμο για όσους κινούνται καθημερινά μεταξύ των δύο δήμων.

Ώρες εργασιών και τι να προσέξετε

Οι διακοπές εφαρμόζονται σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, ανάλογα με το συνεργείο και το σκέλος του δικτύου που εξυπηρετείται. Με βάση τη σημερινή προαναγγελία, οι διακοπές ενδέχεται να ξεκινήσουν από τις 08:00 και, κατά περίπτωση, να φτάσουν έως και τις 18:00.

Περιοχή Ενδεικτικό ωράριο παρεμβάσεων Χαϊδάρι (οδοί όπως αναγράφονται) Από 08:00 έως 18:00 (ανά ζώνη) Αιγάλεω (παράδρομος Κηφισού: Προόδου – Μίνωος) Από 08:00 έως 18:00 (ανά ζώνη)

Ο Διαχειριστής υπογραμμίζει ότι καταβάλλεται προσπάθεια για ταχύτερη αποκατάσταση όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι για λόγους ασφάλειας οι οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζονται σαν να είναι ενεργές σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια των προγραμματισμένων διακοπών οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται υπό τάση»

Τι σημαίνει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Χαϊδάρι

Για τα νοικοκυριά των περιοχών που επηρεάζονται, η σημερινή διακοπή απαιτεί προσαρμογή σε καθημερινές ανάγκες: φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, διαχείριση ψυγείων και καταψυκτών, και προγραμματισμός μικροσυσκευών. Η τήρηση κλειστών θυρών σε ψυχόμενους θαλάμους και η αποφυγή άσκοπου ανοίγματος βοηθούν στη διατήρηση της ψύξης για περισσότερη ώρα.

Για τις μικρές επιχειρήσεις του Χαϊδαρίου —από εμπορικά καταστήματα μέχρι καταστήματα εστίασης— η ενημέρωση για το παράθυρο των παρεμβάσεων είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό παραδόσεων, χρήσης ψυκτικών θαλάμων ή μηχανημάτων παραγωγής. Η έγκαιρη εφεδρική λήψη δεδομένων σε υπολογιστές και ταμειακά συστήματα μειώνει τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών.

Πώς να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές

Καθώς οι παρεμβάσεις εκτελούνται τμηματικά, ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά γειτονιά ή χρονική ζώνη. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή νέες προγραμματισμένες διακοπές μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του ΔΕΔΔΗΕ. Η έγκαιρη παρακολούθηση βοηθά στον καλύτερο προγραμματισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων, ιδίως για ευάλωτες ομάδες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Στόχος των σημερινών εργασιών είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου στη Δυτική Αθήνα, ώστε τα αποτελέσματα να γίνουν αισθητά σε μικρότερη πιθανότητα έκτακτων διακοπών και σε σταθερότερη τροφοδοσία κατά τους θερινούς μήνες αυξημένης ζήτησης.