Χιλιάδες στην Κοζάνη απαιτούν παράταση λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων και δίκαιη μετάβαση

Μεγάλη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης όπου τοπικοί φορείς και πολίτες ζήτησαν μέτρα για την απασχόληση και την παραμονή των νέων στην περιοχή, απαιτώντας παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης.

Σφοδρά μηνύματα από την πλατεία της πόλης

Στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο για την απολιγνιτοποίηση, με μεγάλη συμμετοχή πολιτών, εργατικών σωματείων και αυτοδιοικητικών φορέων. Οι ομιλητές και το κοινό επανέλαβαν την ανάγκη για ένα σχέδιο μετάβασης που θα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και βιωσιμότητα για την περιοχή.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης, ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Άργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου, καθώς και βουλευτές και εκπρόσωποι πολιτικών φορέων. Σημαντική ήταν η παρουσία εργαζομένων της ΔΕΗ και επαγγελματικών ενώσεων.

Κεντρικό αίτημα των ομιλητών ήταν η παράταση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων έως ότου δημιουργηθούν οι νέες επενδύσεις που θα απορροφήσουν εργαζόμενους, καθώς και η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της δημογραφικής συρρίκνωσης.

«Η μετάβαση δεν είναι δίκαιη, δεν εξασφαλίζει τα συμφέροντα των κατοίκων και είναι βίαιη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Κεπαπτσόγλου.

Οι ομιλίες τόνισαν την απώλεια νεανικού δυναμικού που φεύγει από την περιοχή αναζητώντας προοπτική σε άλλες πόλεις ή στο εξωτερικό, και ζήτησαν άμεσα προγράμματα απασχόλησης και στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Κύρια αιτήματα: παράταση λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων, δίκαιη μετάβαση, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παρευρέθηκαν: δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας, περιφερειακή ηγεσία, βουλευτές και εργατικά σωματεία.

Έμφαση σε: ενεργειακή επάρκεια, εφαρμογή της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης και ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Στον τόνο των ομιλιών κυριάρχησε η ανησυχία για την οικονομική και κοινωνική συνέχεια της περιοχής. Ο περιφερειάρχης υπενθύμισε αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που ζητούν προγράμματα στήριξης της απασχόλησης και μέτρα για την προστασία των τοπικών συμφερόντων στον ενεργειακό χώρο.

Παρόντες Ρόλος Γιάννης Κοκκαλιάρης Δήμαρχος Κοζάνης Γιώργος Αμανατίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Πάνος Κεπαπτσόγλου Πρόεδρος ΠΕΔ / Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

Για πολλούς από τους συμμετέχοντες η κινητοποίηση ήταν έκκληση προς την κεντρική εξουσία να αναθεωρήσει χρονοδιαγράμματα και πολιτικές που, όπως επισημάνθηκε, οδηγούν σε οικονομική αποσάθρωση περιοχών που βασίστηκαν δεκαετίες στην λιγνιτική παραγωγή.

Οι διοργανωτές προανήγγειλαν ότι τα αιτήματα θα τεθούν με επίσημους τρόπους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς αποφυγή περαιτέρω αφαίμαξης της τοπικής αγοράς εργασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, η συζήτηση πλέον περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες: το πότε και με ποιο τρόπο θα κλείσουν οι παλαιές μονάδες και την ταχύτητα με την οποία θα δημιουργηθούν οι νέες θέσεις απασχόλησης ώστε να μην προκληθεί μαζική μετανάστευση εργατικού δυναμικού.