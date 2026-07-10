Χιλιάδες στην πλατεία της Κοζάνης κατά του κλεισίματος ΑΗΣ και ορυχείων

Μεγάλη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης διαμαρτυρίας ενάντια στις κυβερνητικές επιλογές για κλείσιμο μονάδων και ορυχείων, με συμμετοχή σωματείων, αγροτών και δήμων από όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Μαζική διαμαρτυρία για την ενέργεια και την εργασία

Χιλιάδες εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και εκπρόσωποι συλλόγων κατέκλυσαν χθες το απόγευμα την κεντρική πλατεία της Κοζάνης σε ένα πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο που οργάνωσαν τοπικά σωματεία και φορείς. Η κινητοποίηση στρέφεται εναντίον των σχεδίων που προβλέπουν το κλείσιμο ΑΗΣ και ορυχείων, τα οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οδηγούν σε ανεργία, αποψίλωση της περιοχής και σε αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν δεκάδες εργατικά σωματεία και σύλλογοι, ενώ οι δήμοι από διαφορετικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έστειλαν εκπροσώπους. Τα τοπικά Εργατικά Κέντρα είχαν καλέσει σε απογευματινή στάση εργασίας, γεγονός που ενίσχυσε τη μαζικότητα της παρουσίας.

Κύριοι φορείς: Σωματεία εργαζομένων στην ενέργεια, εργοδοτικά σχήματα, αγροτικοί σύλλογοι.

Σωματεία εργαζομένων στην ενέργεια, εργοδοτικά σχήματα, αγροτικοί σύλλογοι. Συμμετοχή δήμων: Εκπρόσωποι από δήμους της Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπρόσωποι από δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Μορφή κινητοποίησης: Προσυγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο και πορεία προς την κεντρική πλατεία.

Η πορεία ξεκίνησε με μπροστάρη το πανό του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) Δυτικής Μακεδονίας και χαρακτηρίστηκε από δυναμικά συνθήματα που έδιναν έμφαση στην προστασία της εργασίας και στην πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια.

«Ρεύμα φθηνό για όλο τον λαό»

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΕΝ Δυτικής Μακεδονίας, Σταύρος Μωυσιάδης, εκπροσώπησε τις παρεμβάσεις των εργατικών σωματείων. Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η τοπική κοινωνία δεν θα γίνει συνένοχη σε αποφάσεις που, όπως είπε, οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, θέτουν σε κίνδυνο την τηλεθέρμανση και βαθύνουν την ενεργειακή φτώχεια. Τόνισε επίσης την εμπειρία που έχει αποκτήσει ο κόσμος από τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν ως «δίκαιη μετάβαση», αλλά κατά τους ομιλητές απέφεραν θυσίες για την τοπική κοινωνία και κέρδη για επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και αγρότες: ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας πήρε απόφαση συμμετοχής, ενώ αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Κοζάνης μετέφεραν συμβολικά τρακτέρ στην πλατεία. Η παρουσία των αγροτών ενισχύει το στίγμα μιας ευρύτερης τοπικής ανησυχίας για την οικονομική επιβίωση και τις υποδομές θέρμανσης.

Φορείς Ρόλος στην κινητοποίηση ΣΕΕΕΝ Δυτικής Μακεδονίας Πρωτοβουλία προσυγκέντρωσης, κεντρικό πανό Εργατικά Κέντρα Κάλεσαν σε απογευματινή στάση εργασίας Αγροτικοί Σύλλογοι Συμμετοχή με τρακτέρ και εκπροσώπους Δήμοι Αποστολή εκπροσώπων από όλη τη Δυτική Μακεδονία

Η κινητοποίηση έχει ζήτημα άμεσης σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής: η απασχόληση σε μονάδες και ορυχεία, η λειτουργία της τηλεθέρμανσης και το κόστος του ρεύματος είναι παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το εισόδημα. Όπως επισημάνθηκε από τους διοργανωτές, προτίθενται να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους αν δεν αλλάξει η κυβερνητική πολιτική και οι σχεδιασμοί της ΔΕΗ Α.Ε.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις επόμενες κινήσεις των φορέων και αναμένει απαντήσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των ενεργειακών υπηρεσιών που εξυπηρετούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην περιοχή.