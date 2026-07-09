Χωρίς φωνές και με αίτημα δικαιοσύνης η Κοζάνη είπε το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα

Εκατοντάδες κάτοικοι της Κοζάνης και της Αιανής συμμετείχαν στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του πρωθυπουργού και πολιτικών εκπροσώπων. Η κηδεία στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και αίτημα για ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

Βαθύ πένθος και κοινό αίτημα για απονομή δικαιοσύνης

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σιωπής, ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη γέμισε από εκατοντάδες πολίτες που ήρθαν να αποχαιρετήσουν τη Βάγια Νέστορα, θύμα της πρόσφατης εμπρηστικής επίθεσης που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά: λουλούδια, δάκρυα και το κοινό αίτημα για δικαιοσύνη και τιμωρία των υπευθύνων κυριάρχησαν στην τελετή.

Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν πολιτειακά και κομματικά στελέχη, ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Η παρουσία τους, όπως ερμηνεύτηκε από τους παρευρισκόμενους, εξέφρασε μια κοινή στάση απέναντι στη βία και σεβασμό στη μνήμη ενός αθώου θύματος της τρομοκρατίας.

Τόπος τέλεσης: Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Κοζάνη

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Κοζάνη Ταφή: Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, δίπλα στη μικρότερη κόρη της

Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, δίπλα στη μικρότερη κόρη της Οικογένεια: Αφησε σύζυγο και δεύτερη κόρη, που νοσηλεύεται ως εγκαυματίας

Η ταφή έγινε στο ίδιο μνήμα όπου αναπαύεται η μικρότερη κόρη της, που είχε φύγει πριν από περίπου πέντε χρόνια, γεγονός που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο το βαρύ συναίσθημα της στιγμής. Η δεύτερη κόρη της οικογένειας, παρά τον τραυματισμό της στην επίθεση, μεταφέρθηκε προκειμένου να συμμετάσχει στην τελετή με ασθενοφόρο, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκαύματα.

«Να βρεθούν οι δολοφόνοι και να λογοδοτήσουν για το έγκλημα»,

ακούστηκε συγκινητικά και επιτακτικά στον επικήδειο λόγο του αδελφού της, Γρήγορη Κοντού, ο οποίος ανάμεσα σε λόγια για την αξιοπρέπεια και την προσφορά της οικογένειας, ζήτησε να μην ξεχαστεί η θυσία των αθώων θυμάτων ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες τραγωδίες. Οι δηλώσεις που ακολούθησαν από πολιτικά πρόσωπα ανανέωσαν το αίτημα για ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Στοιχείο Πληροφορία Ναός Άγιος Νικόλαος, Κοζάνη Ταφή Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου, δίπλα στη μικρή κόρη Παρόντες Πρωθυπουργός, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εκπρόσωποι ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, τοπικοί κάτοικοι

Για την τοπική κοινωνία της Κοζάνης και της Αιανής, η υπόθεση έχει προσωπικό χαρακτήρα: πολλοί κάτοικοι μίλησαν για τη Βάγια ως άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη και αφοσίωση στην οικογένεια και στην κοινότητα. Η ομοψυχία που φάνηκε στην εκκλησία αντανακλά την ανάγκη των κατοίκων για ασφάλεια και την προσδοκία ότι η Δικαιοσύνη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχει θέσει ο πόνος και η οργή των συγγενών.

Η υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ οι τοπικές αρχές και οι πολίτες περιμένουν τις εξελίξεις με αγωνία. Στην παρούσα φάση, η κηδεία αποτέλεσε μια στιγμή συλλογικής θλίψης αλλά και δημόσιας διεκδίκησης: κανένας δεν δείχνει διάθεση ανοχής απέναντι στη βία που στοίχισε τη ζωή ενός ακόμη αθώου.

Η τοπική κοινωνία, παρά τον πόνο, στέλνει μήνυμα ενότητας και απαιτεί γρήγορη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να αποκατασταθεί, ως ένα βαθμό, η αίσθηση δικαίου για την οικογένεια της Βάγιας Νέστορα.