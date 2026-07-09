Διακοπή υδροδότησης στο Χαϊδάρι: βλάβη σε κεντρικό αγωγό επηρεάζει νερό και κυκλοφορία

Από τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε εκτεταμένη βλάβη σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στη συμβολή Λ. Αθηνών — Παπανδρέου, με προσωρινή διακοπή νερού σε μεγάλο τμήμα του Χαϊδαρίου και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία.

Βλάβη σε κεντρικό αγωγό προκαλεί διακοπές υδροδότησης στην πόλη

Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα καταγράφονται προβλήματα υδροδότησης σε τμήματα του Χαϊδαρίου λόγω εκτεταμένης βλάβης σε κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Η βλάβη εντοπίζεται στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Παπανδρέου και έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής νερού σε αρκετές γειτονιές.

Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ έχουν ήδη μεταβεί στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ ο Δήμος Χαϊδαρίου άρχισε να ενημερώνει τους κατοίκους για την εξέλιξη του προβλήματος και τις εκτιμήσεις σχετικά με την αποκατάσταση. Στο μεταξύ, η Τροχαία πραγματοποιεί ρυθμίσεις στην κυκλοφορία γύρω από το σημείο της βλάβης, όπου έχουν επιβληθεί κλείσιμο ή περιορισμοί λωρίδων.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή, με επιπτώσεις στις ώρες αιχμής. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τη συγκεκριμένη διασταύρωση και να χρησιμοποιήσουν παραπλήσιες διαδρομές όπου αυτό είναι δυνατόν.

Τοποθεσία βλάβης: Λεωφόρος Αθηνών με οδό Παπανδρέου.

Λεωφόρος Αθηνών με οδό Παπανδρέου. Εμπλεκόμενοι φορείς: ΕΥΔΑΠ (συνεργεία επιδιόρθωσης), Τροχαία (ρύθμιση κυκλοφορίας), Δήμος Χαϊδαρίου (ενημέρωση πολιτών).

ΕΥΔΑΠ (συνεργεία επιδιόρθωσης), Τροχαία (ρύθμιση κυκλοφορίας), Δήμος Χαϊδαρίου (ενημέρωση πολιτών). Επιπτώσεις: προσωρινή διακοπή υδροδότησης σε «αρκετές περιοχές» του Δήμου και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Για τους κατοίκους της γειτονιάς η άμεση συνέπεια είναι η απουσία νερού χρήσης για καθημερινές ανάγκες. Σε περιοχές χωρίς εναλλακτική παροχή, οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην καθαριότητα, στη λειτουργία επαγγελματικών χώρων και στην εξυπηρέτηση προς πελάτες. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία αναμένεται να επηρεάσουν τη μετακίνηση εργαζομένων και τη διανομή εμπορευμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Σημείο Κατάσταση Λεωφόρος Αθηνών & οδός Παπανδρέου Βλάβη σε κεντρικό αγωγό — συνεργεία στην περιοχή Γειτονικές οδοί Περιορισμοί κυκλοφορίας / συμφόρηση

Ο Δήμος και η ΕΥΔΑΠ δεν έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλήρους αποκατάστασης στο δελτίο ενημέρωσης που δόθηκε μέχρι τώρα. Οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Χαϊδαρίου και της ΕΥΔΑΠ για νεότερα στοιχεία και οδηγίες. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής, συνιστάται οι πολίτες να προβλέψουν την αποθήκευση επάρκειας πόσιμου νερού και να περιορίσουν τη χρήση σε βασικές ανάγκες.

Για την τρέχουσα κατάσταση ισχύουν οι εξής πρακτικές προτεινόμενης συμπεριφοράς από τις αρχές:

Αποφυγή χρήσης των κλειστών οδών γύρω από τη βλάβη.

Έλεγχος ενημερώσεων από τα τοπικά μέσα και τους επίσημους λογαριασμούς του Δήμου/ΕΥΔΑΠ.

Προετοιμασία εναλλακτικής παροχής νερού για ευπαθή νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αποκατάσταση της υδροδότησης και η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας εξαρτώνται από την έκταση της βλάβης στον αγωγό και την πρόοδο των εργασιών των τεχνικών συνεργείων. Οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου παραμένουν σε αναμονή για νεότερα, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειες επί τόπου.