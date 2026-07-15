Διαμαρτυρίες στην Αλβανία: Η Dua Lipa δηλώνει «έμπνευση» και επαναφέρει ερωτήματα για αλλαγή νόμων

Η στήριξη της ποπ σταρ στις κινητοποιήσεις κατά του έργου ανάπτυξης που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ φέρνει στο επίκεντρο την τροποποίηση του αλβανικού νομοθετικού πλαισίου και την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Η παρέμβαση της διεθνούς σταρ Dua Lipa στο κίνημα διαμαρτυρίας κατά της τουριστικής επένδυσης στην Αλβανία ανέδειξε ξανά το θέμα της διαφάνειας και της νομοθετικής τροποποίησης που επέτρεψε την κατασκευή σε προστατευόμενες περιοχές. Οι κινητοποιήσεις, που εισήλθαν στην 6η εβδομάδα, έχουν κερδίσει υποστήριξη από την τραγουδίστρια, η οποία χαρακτήρισε το κίνημα «πηγή έμπνευσης». Η δήλωσή της δόθηκε σε συζήτηση με την ακαδημαϊκό Lea Ypi στο podcast Service95 Book Club.

«Αποτελεί πραγματικά έμπνευση να βλέπω πόσο πολύ νοιάζεται ο κόσμος»

Το έργο αφορά εκτεταμένες κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο νησί Sazan και την παράκτια λωρίδα στη χερσόνησο Zvërnec, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την ανέγερση 10.000 βιλών σε λευκές αμμώδεις ακτές. Οι περιοχές αυτές είναι ακατοίκητες και θεωρούνται σημαντικά φυσικά καταφύγια, με ευαίσθητα οικοσυστήματα που έχουν τεθεί στο επίκεντρο των περιβαλλοντικών ανησυχιών των διαδηλωτών.

Τι έχει συμβεί στο πολιτικό πλαίσιο

Η επένδυση υποστηρίζεται από επενδυτές υπό την ηγεσία του Jared Kushner και της Ivanka Trump — στοιχείο που έχει προσελκύσει διεθνή προσοχή. Το αλβανικό κοινοβούλιο, τον Δεκέμβριο του 2024, τροποποίησε τη νομοθεσία που έως τότε προστάτευε αυστηρά τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες ζώνες, επιτρέποντας τη δυνατότητα οικοδόμησης σε αυτές. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής του Jared Kushner στην αλλαγή της νομοθεσίας.

Σημερινές επιπτώσεις και συνέπειες

Η δημόσια υποστήριξη της Dua Lipa ενισχύει την προβολή των διαδηλώσεων και ασκεί πίεση ώστε να τεθούν ξανά ζητήματα διαφάνειας και δημόσιας διαβούλευσης. Οι κύριες συνέπειες που προκύπτουν είναι:

Ενίσχυση της διεθνούς προσοχής στο έργο και τις διαδικασίες που οδήγησαν στην έγκρισή του.

Αύξηση της πολιτικής πίεσης προς την αλβανική κυβέρνηση για εξηγήσεις σχετικά με την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου.

Κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε προστατευόμενες περιοχές με πιθανές μακροπρόθεσμες οικολογικές συνέπειες.

Η αντιπαράθεση έχει και συμβολικές προεκτάσεις: η ανάμειξη δημόσιων προσώπων με προέλευση από την περιοχή —όπως η Dua Lipa, με καταγωγή από την Πρίστινα— δίνει νέα δυναμική στο κίνημα και επιταχύνει την ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο των διεθνών επενδύσεων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τι μένει να παρακολουθήσουμε

Στο επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο να παρακολουθηθούν τα εξής σημεία:

Εάν και πώς θα απαντήσει η αλβανική κυβέρνηση σε αιτήματα για δημόσια διαβούλευση ή για επανεξέταση της νομοθετικής τροποποίησης.

Η πορεία των διαδηλώσεων και τυχόν νομικές κινήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις ή τοπικές κοινότητες.

Η στάση και πιθανή περαιτέρω παρέμβαση διεθνών ή τοπικών προσωπικοτήτων που μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και την πολιτική απόφαση.

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια κινητοποιήσεων 6 εβδομάδες Τοποθεσίες έργου Sazan, Zvërnec Προβλεπόμενες βίλες 10.000

Η εξέλιξη της υπόθεσης στην Αλβανία αποτελεί δείκτη της σύγκρουσης ανάμεσα σε στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης και αξιώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και δοκιμασία για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε κράτη που επιδιώκουν ξένες επενδύσεις. Η διεθνής στήριξη προς τους διαδηλωτές προσθέτει πίεση για διαφάνεια και δημόσιο διάλογο γύρω από τα έργα που μεταμορφώνουν ευαίσθητες φυσικές περιοχές.