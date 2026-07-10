Δήμος Ρεθύμνου: νέα προγράμματα για ένταξη μεταναστών και δανειστική βιβλιοθήκη στην Παλιά Πόλη

Ο Δήμος εγκαινιάζει πιλοτικά πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά μεταναστών και διευρύνει τη δανειστική βιβλιοθήκη με ξενόγλωσσα βιβλία στο Κέντρο Κοινότητας της Βερνάρδου.

Πρωτοβουλίες για κοινωνική συνοχή και πρόσβαση στη γνώση

Ο Δήμος Ρεθύμνου ενισχύει τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής που απευθύνονται σε μετανάστες και τις οικογένειές τους, με στόχο την ουσιαστική ένταξη στην τοπική κοινωνία χωρίς να χάνεται η πολιτισμική ταυτότητα. Οι παρεμβάσεις ανακοινώθηκαν από την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και πρόεδρο του Συμβουλίου Μεταναστών, Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, σε σχετική συνέντευξη στα τοπικά μέσα.

Κεντρικό στοιχείο είναι η αξιοποίηση και επέκταση της Δανειστικής Βιβλιοθήκης που λειτουργεί στο Κέντρο Κοινότητας, στην οδό Βερνάρδου στην Παλιά Πόλη. Η βιβλιοθήκη διαθέτει ξενόγλωσσα βιβλία για ενήλικες και παιδιά και, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο, πρόκειται για την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη σε δημόσιο χώρο στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Παρά το μικρό αρχικό της μέγεθος, εμπλουτίζεται με τη συνεργασία των κοινοτήτων μεταναστών του Ρεθύμνου.

«Η δανειστική βιβλιοθήκη σε δημόσιο χώρο είναι η πρώτη που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα πριν από μερικούς μήνες. Είναι ακόμα μικρή σε σχέση με το περιεχόμενό της, όμως βοηθούν οι κοινότητες των μεταναστών στο Ρέθυμνο να εμπλουτιστεί», τόνισε η κα Ελευθεριάδου-Γκίκα.

Παράλληλα, ο δήμος ξεκινά πιλοτικό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά μεταναστών ηλικίας 7-12 ετών που φοιτούν στο Δημοτικό. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ωρών και θα υλοποιηθεί αρχικά μία φορά την εβδομάδα, με προοπτική ενίσχυσης και επέκτασης στο μέλλον. Στόχος είναι η παροχή χώρου δημιουργίας, μάθησης και κοινωνικοποίησης που διευκολύνει την ένταξη των παιδιών στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Για την τοπική κοινωνία οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν πολλαπλά οφέλη: βελτιώνουν την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό στη γλώσσα καταγωγής, προσφέρουν στήριξη σε εργαζόμενες και εργαζόμενους γονείς, και δημιουργούν δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ κοινοτήτων και δημοτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η λειτουργία δημόσιων δομών που απευθύνονται σε μετανάστες συμβάλλει στη μείωση κοινωνικών τριβών και στην προώθηση της συνοχής.

Σημαντικά σημεία των πρωτοβουλιών σε σύντομη επισκόπηση:

Τοποθεσία: Κέντρο Κοινότητας, οδός Βερνάρδου, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.

Κέντρο Κοινότητας, οδός Βερνάρδου, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου. Δανειστική βιβλιοθήκη: ξενόγλωσσα βιβλία για ενήλικες και παιδιά, εμπλουτισμός με τη βοήθεια των κοινοτήτων.

ξενόγλωσσα βιβλία για ενήλικες και παιδιά, εμπλουτισμός με τη βοήθεια των κοινοτήτων. Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης: ηλικίες 7–12 ετών, διάρκεια 2 ωρών, αρχικά μία φορά την εβδομάδα (πιλοτική φάση).

Δράση Στόχος Χώρος Δανειστική Βιβλιοθήκη Πρόσβαση σε ξενόγλωσσο υλικό Κέντρο Κοινότητας, Βερνάρδου Δημιουργική Απασχόληση Ένταξη, υποστήριξη παιδιών 7–12 ετών Δημοτικές δομές (πιλοτικά)

Οι επόμενες κινήσεις του δήμου θα καθοριστούν από την αποτίμηση της πιλοτικής φάσης και τις ανάγκες που θα προκύψουν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και τις κοινότητες. Η εμπλοκή τοπικών φορέων και εθελοντικών ομάδων αναμένεται να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την κλίμακα των δράσεων, ενώ η διεύρυνση της βιβλιοθήκης μπορεί να αποτελέσει μαγνήτη για περαιτέρω εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Για τους κατοίκους και τους γονείς του Ρεθύμνου, οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν άμεση χρήση υπηρεσιών πληροφόρησης και δημιουργικής απασχόλησης, μειώνοντας τα εμπόδια που συχνά αντιμετωπίζουν οι οικογένειες μεταναστών στην καθημερινή ζωή.