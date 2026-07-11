Δοξαρό: 19 χρόνια από την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τρεις πυροσβέστες

Σήμερα συμπληρώνονται δεκαεννέα χρόνια από τη φονική πυρκαγιά στο Δοξαρό Ρεθύμνου, όταν τρεις εποχικοί πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή στην τοπική κοινωνία και στις υπηρεσίες που συνεχίζουν την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο.

Μνήμη και υπενθύμιση για τους κινδύνους των πυρκαγιών

Σήμερα, 11 Ιουλίου, συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη φονική πυρκαγιά στο Δοξαρό, που κόστισε τη ζωή σε τρεις εποχικούς πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου θυμάται εκείνες τις στιγμές ως μια από τις πιο επώδυνες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας της περιοχής.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13:20 σε αγροτοδασική έκταση κινητοποίησε άμεσα δυνάμεις: περίπου 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση. Εκτός από τους τρεις νεκρούς, ένας ακόμη πυροσβέστης υπέστη σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή.

"#ΣανΣήμερα το 2007, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δοξαρό..."

Οι τρεις συνάδελφοι που θυσιάστηκαν υπηρετούσαν στο πεζοπόρο τμήμα της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Οικογενειακή κατάσταση Νικήτας Κορομηλάς 27/11/1973 Έγγαμος, πατέρας ενός παιδιού Στυλιανός Μαρκάκης 19/02/1970 Άγαμος Ηρακλής Τζανάκης 21/07/1967 Άγαμος

Η απώλεια τους παραμένει βαριά για τις οικογένειες, τους συναδέλφους και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Για τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες, το περιστατικό λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση της ανάγκης για καλύτερη πρόληψη, εκπαίδευση και εξοπλισμό απέναντι στον αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, ειδικά τους θερινούς μήνες.

Τοπικές συνέπειες και μέτρα πρόληψης

Η τραγωδία στο Δοξαρό επηρέασε την αντίληψη για την ετοιμότητα της περιοχής απέναντι στις πυρκαγιές. Στους πολίτες και τους φορείς του Ρεθύμνου υπενθυμίζονται πρακτικά μέτρα και ενέργειες:

Αύξηση της ενημέρωσης για την πρόληψη και την πρόωρη κατάσβεση στο πεδίο.

Ενίσχυση της εκπαίδευσης στα πεζοπόρα τμήματα και τα πληρώματα οχημάτων.

Επιμέλεια και καθαρισμός αγροτοδασικών εκτάσεων από εύφλεκτο υλικό.

Συντονισμός Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για γρήγορη ανταπόκριση.

Η μνήμη των τριών πυροσβεστών συνιστά ταυτόχρονα υπόμνηση για όλους τους κατοίκους: η πρόληψη και η έγκαιρη κινητοποίηση σώζουν ζωές. Το Πυροσβεστικό Σώμα και οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να προετοιμάζονται στην εκκίνηση της αντιπυρικής περιόδου, με έμφαση σε συνεργασίες, εξοπλισμό και ενημέρωση των πολιτών.

Η τοπική κοινότητα του Ρεθύμνου οργανώνει, όπως κάθε χρόνο, μικρές εκδηλώσεις μνήμης και τήρησης ενός λεπτού σιγής για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ οι υπηρεσίες στέκονται δίπλα στις οικογένειες που επλήγησαν περισσότερο από εκείνη την ημέρα.

Η υπόμνηση της 11ης Ιουλίου 2007 παραμένει οδηγός για την ενίσχυση της ασφάλειας και της συνεργασίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην περιοχή.