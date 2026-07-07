Δραπετσώνα: Εκδήλωση αλληλεγγύης για την Κούβα την Πέμπτη στα Λιπάσματα

Την Πέμπτη 9 Ιούλη, στις 8 μ.μ., στο Θεατράκι στον Όρμο Σφαγείων (Λιπάσματα) φορείς της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου συνδιοργανώνουν εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον λαό της Κούβας, με ομιλητές τον πρέσβη της Κούβας και εκπροσώπους σωματείων.

Τοπικό κάλεσμα με διεθνές μήνυμα στη Δραπετσώνα

Μια ανοιχτή εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον λαό της Κούβας διοργανώνεται τη Πέμπτη 9 Ιούλη, στις 8 μ.μ., στο Θεατράκι στον Όρμο Σφαγείων (Λιπάσματα) στη Δραπετσώνα. Την πρωτοβουλία έχουν ο Γυναικείος Σύλλογος Κερατσινίου - Δραπετσώνας «Η Στοργή του Παιδιού» (μέλος της ΟΓΕ), η Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου - Δραπετσώνας (μέλος της ΕΕΔΥΕ), ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Χαραυγής και ο Τερψιχώρος Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπετσώνας.

Η εκδήλωση φέρνει στην καρδιά της περιοχής ένα θέμα με διεθνείς προεκτάσεις, επιδιώκοντας να αναδείξει τις συνέπειες του πολύχρονού αποκλεισμού/εμπάργκο των ΗΠΑ και να καλέσει σε ενεργή στήριξη. Η επιλογή του υπαίθριου θεάτρου στα Λιπάσματα διευκολύνει τη συμμετοχή των κατοίκων από τη Δραπετσώνα και το γειτονικό Κερατσίνι.

Ποιοι θα μιλήσουν

Στο βήμα θα βρεθούν:

Ο Αραμίς Φουέντες Ερνάντες , πρέσβης της Κούβας.

, πρέσβης της Κούβας. Η Κατερίνα Γεράκη , αντιπρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης.

, αντιπρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης. Ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, που συμμετείχε σε διεθνιστική αποστολή αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ στην Κούβα.

Η παρουσία θεσμικών και συνδικαλιστικών εκπροσώπων προσδίδει βαρύτητα στην παρέμβαση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν πλευρές της καθημερινότητας στην Κούβα και των επιπτώσεων από τις διεθνείς πιέσεις.

Το περιεχόμενο του καλέσματος

Οι φορείς που συνδιοργανώνουν το κάλεσμα τονίζουν την ανάγκη διαρκούς στήριξης προς έναν λαό που βιώνει τις συνέπειες του αποκλεισμού. Σε αποσπάσματα του δημόσιου καλέσματος σημειώνεται:

«Συνεχίζουμε την έκφραση αλληλεγγύης σε ένα λαό που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες του αποκλεισμού - εμπάργκο από τις ΗΠΑ... Απαιτούμε: Να αρθεί άμεσα ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά της Κούβας... Να αφαιρεθεί η Κούβα από τη λίστα των λεγόμενων "κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας"».

Το κείμενο καταδικάζει επίσης «συκοφαντικές κατηγορίες» περί «στήριξης της τρομοκρατίας» και ζητά από την ελληνική κυβέρνηση σαφή τοποθέτηση ενάντια σε απειλές και επιθετικότητα κατά της Κούβας.

Τι σημαίνει για τη Δραπετσώνα

Για τη Δραπετσώνα, όπου δραστηριοποιούνται συλλογικότητες με έντονο αποτύπωμα στην κοινωνική ζωή, τέτοιες πρωτοβουλίες λειτουργούν ως πυκνωτής τοπικής συμμετοχής. Η δημόσια συζήτηση σε ανοιχτό χώρο δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να εκφράσουν στάσεις απέναντι σε διεθνείς εξελίξεις που απασχολούν ευρύτερα την κοινωνία.

Πρακτικές πληροφορίες

Πότε Πέμπτη 9 Ιούλη, 20:00 Πού Θεατράκι, Όρμος Σφαγείων (Λιπάσματα) Διοργάνωση Γυν. Σύλλογος Κερατσινίου-Δραπετσώνας «Η Στοργή του Παιδιού», Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Εξωραϊστικός Σύλλογος Χαραυγής, Τερψιχώρος Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπετσώνας Ομιλητές Αρ. Φουέντες Ερνάντες, Κατ. Γεράκη, Μ. Μπεκρής

Οι διοργανωτές καλούν εργαζόμενους, νεολαία και κάθε ενδιαφερόμενο να δώσουν παρουσία. Η συμμετοχή είναι ανοικτή στο κοινό, χωρίς να αναφέρονται άλλοι όροι στη σχετική ανακοίνωση.

Το μήνυμα της αλληλεγγύης

Πέρα από τις τοποθετήσεις, το βάρος πέφτει στο αίτημα για άρση του αποκλεισμού και στη διακοπή κάθε μορφής πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης προς την Κούβα. Η τοπική κοινωνία της Δραπετσώνας, μέσα από τη συμμετοχή της, καλείται να συμβάλει στην ανάδειξη του θέματος και να ενισχύσει πρωτοβουλίες που προασπίζονται το δικαίωμα των λαών να καθορίζουν το μέλλον τους.