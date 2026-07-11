Δυναμική συμμετοχή της ΝΙΚΗΣ στο Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο για την απολιγνιτοποίηση

Το κίνημα ΝΙΚΗ με τον πρόεδρό του Δημήτρη Νατσιό συμμετείχε μαζικά στο συλλαλητήριο στην Κοζάνη, διεκδικώντας την αναθεώρηση της απόφασης για κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό τους, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας.

Στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε το Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο στο οποίο το κίνημα ΝΙΚΗ και ο πρόεδρός του, Δημήτρης Νατσιός, έδωσαν «παρών», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση για απολιγνιτοποίηση. Η κινητοποίηση ανέδειξε τις έντονες ανησυχίες για το μέλλον των τοπικών εργαζομένων και της οικονομίας της περιοχής, καθώς και για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Παραστατικά αιτήματα και τοπικό αντίκτυπο

Στην ομιλία και τις τοποθετήσεις που συνοδεύουν τη συμμετοχή της ΝΙΚΗΣ δόθηκε έμφαση στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό των λιγνιτικών μονάδων, με ιδιαίτερη αναφορά στη μονάδα Πτολεμαΐδα V. Η παράταξη χαρακτήρισε τη διατήρηση των μονάδων ως θέμα εθνικής ενεργειακής ασφάλειας, ενώ τόνισε επίσης τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες από το ενδεχόμενο μαζικών απωλειών θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Ποιοι συμμετείχαν

Στο συλλαλητήριο παρέστησαν εκπρόσωποι από ευρύ φάσμα τοπικών φορέων. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν:

τοπική αυτοδιοίκηση

εργατικά κέντρα και συνδικαλιστικά σωματεία

επαγγελματικοί φορείς και σύλλογοι

κάτοικοι από Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά

Τεκμηρίωση των επιχειρημάτων

Η επίσημη θέση που παρουσίασε το κίνημα συνοψίζεται στην πρόταση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στα πρότυπα της «Πτολεμαΐδα V», ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή με χρήση λιγνίτη στον βαθμό που αυτό θεωρείται αναγκαίο για την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος. Το επιχείρημα συνδέθηκε με την προστασία των τοπικών θέσεων εργασίας και την αποφυγή κοινωνικών επιβαρύνσεων σε περιοχές που στηρίζονται οικονομικά στον λιγνίτη.

Συνέπειες για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

Το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης παραμένει κεντρικό για τον νομό Κοζάνης, όπου η ενεργειακή δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα. Η δημόσια κινητοποίηση αποτυπώνει την ανησυχία για πιθανές μεταβολές στην αγορά εργασίας και για την ανάγκη σχεδιασμού μέτρων μετάβασης που θα είναι κοινωνικά δίκαια και οικονομικά βιώσιμα για την περιοχή.

Τι μένει να γίνει

Οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο ζητούν να ανοίξει διάλογος με την κεντρική διοίκηση για εναλλακτικές λύσεις που θα περιλαμβάνουν τεχνικές αναβαθμίσεις και μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Η τοπική αντιπροσώπευση στη Βουλή, όπως καταγράφεται από τις παρεμβάσεις του κινήματος, θα συνεχίσει να θέτει το θέμα στο πολιτικό πεδίο μέχρι να υπάρξει σαφές σχέδιο για την περιοχή.

Θέμα Κύρια αναφορά Κύριος φορέας Κίνημα ΝΙΚΗ (Δημήτρης Νατσιός) Κεντρική πρόταση Εκσυγχρονισμός λιγνιτικών μονάδων, αναφορά στην Πτολεμαΐδα V Περιοχές συμμετοχής Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά

Η κινητοποίηση στην Κοζάνη υπογραμμίζει την πολιτική και κοινωνική ένταση γύρω από την ενεργειακή μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία. Για τους κατοίκους της περιοχής, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών που θα εξασφαλίζουν απασχόληση, τοπική ανάπτυξη και την ενεργειακή επάρκεια χωρίς να προκαλούν αιφνιδιαστικές κοινωνικές επιβαρύνσεις.

Σταμάτης Πολίτης, Ανταποκριτής στην Κοζάνη για Show Time CY