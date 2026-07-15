Δύο νέοι νεκροί σε γκαράζ του Πειραιά: Σε εξέλιξη οι έρευνες για πιθανή δηλητηρίαση

Βαρύ πένθος στον Πειραιά μετά τον εντοπισμό ενός 28χρονου και μίας 24χρονης χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τραγωδία σε υπόγειο γκαράζ στην οδό Μήλου

Βαρύ είναι το κλίμα σε γειτονιά του Πειραιά μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός νεαρού άνδρα και μιας νεαρής γυναίκας, που βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο δικηγόρο και μία 24χρονη ασκούμενη δικηγόρο, γεγονός που έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και περίοικους.

Το αυτοκίνητο εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος ανησύχησε όταν του ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει με τον γιο του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο των δύο νέων. Στο γκαράζ μετέβησαν επίσης αστυνομικοί και ιατροδικαστής για την πρώτη αυτοψία.

«Το κορίτσι μου το έχασα»,

αποτελεί απόσπασμα των συγκλονιστικών κραυγών που φέρεται να ακούστηκαν από γείτονες και συγγενείς, όπως έχουν μεταδώσει μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά μέσα. Οι περίοικοι περιγράφουν σοκ και σκηνές έντονης θλίψης, αναφέροντας ότι το όχημα βρέθηκε με τη μηχανή σε λειτουργία και το γκαράζ κλειστό.

Από την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή δεν εντοπίστηκαν εξωτερικά τραύματα ή εκδορές που να υποδεικνύουν βίαιο περιστατικό. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν ως βασικό σενάριο την πιθανή δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς η παραμονή του κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό χώρο μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία συσσώρευση επικίνδυνων αναθυμιάσεων. Επίσης εξετάζεται εάν οι αναθυμιάσεις εισήλθαν στην καμπίνα μέσω του συστήματος κλιματισμού.

Τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν μετά τα εργαστηριακά ευρήματα και το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και από την προανάκριση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ηλικίες και ιδιότητες των θυμάτων — 28 και 24 ετών, επαγγελματικοί δεσμοί με τον κλάδο της νομικής.

— 28 και 24 ετών, επαγγελματικοί δεσμοί με τον κλάδο της νομικής. Στοιχεία από τον τόπο του γεγονότος — αυτοκίνητο με κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου.

— αυτοκίνητο με κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου. Επόμενα βήματα — ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομική προανάκριση για τον καθορισμό των αιτιών θανάτου.

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Οδός Μήλου, Πειραιάς Ηλικίες θυμάτων 28, 24 έτη Προκαταρκτικά ευρήματα Όχι εμφανή τραύματα, όχημα σε λειτουργία

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Ειδικά οι κάτοικοι πολυκατοικιών με υπόγεια γκαράζ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τον αερισμό και τη χρήση οχημάτων σε κλειστούς χώρους, μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Όταν εκδοθούν τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και ολοκληρωθεί η προανάκριση, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την υπόθεση.