Αντιδράσεις στη Ρόδο για τη μεταφορά βάσης του ΕΚΑΒ από Σορωνή στο αεροδρόμιο

Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου εκφράζει έντονη αντίθεση στη σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στη μονάδα του αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι θα αποδυναμώσει την υγειονομική κάλυψη της δυτικής Ρόδου και θα αφήσει ακάλυπτες επτά δημοτικές ενότητες.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ρόδου εξέφρασε την κατηγορηματική της αντίθεση στην πρωτοβουλία που προβλέπει τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορωνή στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας». Η ανακοίνωση αναφέρει ότι μία τέτοια μεταβολή στη χωροθέτηση της βάσης θα αποδυναμώσει την υγειονομική κάλυψη της δυτικής πλευράς του νησιού και θα αφήσει ουσιαστικά ακάλυπτες επτά δημοτικές ενότητες.

Τι δηλώνουν οι εμπλεκόμενοι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του 1ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ρόδου, κ. Γιάννης Βασιλάκης, έχει παρουσιάσει το σχέδιο ως μέτρο που θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, με στόχο καλύτερη ανταπόκριση σε επειγοντα περιστατικά που αφορούν επιβάτες και εργαζόμενους. Στα σχετικά δημοσιεύματα περιλαμβάνεται η εξής διατύπωση:

«για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» αναμένεται τις επόμενες ημέρες, να μεταφερθεί η βάση του ΕΚΑΒ, που σήμερα εδρεύει στη Σορωνή, στις εγκαταστάσεις του διεθνούς αερολιμένα»

Η αντίδραση του Εργατικού Κέντρου επικεντρώνεται στην επίπτωση που θα έχει η μεταφορά για τους μόνιμους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά της δυτικής Ρόδου, καθώς και για τους επισκέπτες που διαμένουν σε αυτή την περιοχή.

Τοπικές επιπτώσεις και λειτουργικά δεδομένα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το ιατρείο του αεροδρομίου λειτουργεί ήδη σε καθημερινή βάση και προβλέπεται στο μέλλον να λειτουργεί 24ωρα ως στόχος. Ωστόσο, το Εργατικό Κέντρο τονίζει ότι η μετατόπιση της κύριας βάσης του ΕΚΑΒ εκτός Σορωνής θα μειώσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της προνοσοκομειακής κάλυψης για σημαντικό τμήμα του νησιού.

Ακάλυπτες περιοχές: Η ανακοίνωση κάνει λόγο για επτά δημοτικές ενότητες που θα επηρεαστούν.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για δημοτικές ενότητες που θα επηρεαστούν. Κίνδυνος καθυστερήσεων: Ο φόβος εστιάζεται στις μεγαλύτερες αποστάσεις και στον χρόνο διακομιδής από τη δυτική Ρόδο προς το αεροδρόμιο.

Ο φόβος εστιάζεται στις μεγαλύτερες αποστάσεις και στον χρόνο διακομιδής από τη δυτική Ρόδο προς το αεροδρόμιο. Λειτουργία αεροδρομίου: Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά και υπάρχει σχεδιασμός για 24ωρη κάλυψη στο μέλλον.

Για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση που να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της μεταφοράς ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η συζήτηση, ωστόσο, έφερε στην επιφάνεια ευρύτερα ζητήματα οργάνωσης της προνοσοκομειακής φροντίδας στο νησί και τον τρόπο με τον οποίο χωροθετούνται κρίσιμες υποδομές.

Τι σημαίνει για τον κατοίκον της Ρόδου

Οι κάτοικοι της δυτικής Ρόδου, καθώς και οι τοπικοί φορείς, αναμένεται να ζητήσουν διευκρινίσεις για την κάλυψη και τις επιπτώσεις πριν από οποιαδήποτε μεταβολή. Ειδικότερα, πρακτικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την τοπική κοινωνία είναι:

Θέμα Ερώτημα Χρόνοι ανταπόκρισης Πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν αυξηθούν; Κάλυψη δημοτικών ενοτήτων Ποιες ενέργειες προβλέπονται για τις 7 περιοχές που αναφέρονται; Λειτουργία ιατρείου αεροδρομίου Σε ποια φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός για 24ωρη λειτουργία;

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να αποκτήσει συνέχεια καθώς τοπικά θεσμικά όργανα και κάτοικοι θα ζητήσουν περισσότερες διευκρινίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.