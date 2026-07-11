Έκρηξη της θαλάσσιας εξόδου: σχεδόν 95.500 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής το τριήμερο

Ισχυρή επιβατική κίνηση στο τριήμερο 10-12 Ιουλίου με τον Πειραιά να εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος των ταξιδιωτών — συνολικά 173 δρομολόγια και 95.474 επιβάτες.

Ισχυρή επιβατική αιχμή στο τριήμερο — ο Πειραιάς στο επίκεντρο

Σημαντική αύξηση στη θαλάσσια έξοδο καταγράφεται το τριήμερο 10–12 Ιουλίου, με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος να δείχνουν συνολικά 173 δρομολόγια από τα κύρια λιμάνια της Αττικής και εκτιμώμενη κίνηση 95.474 επιβατών. Ο Πειραιάς αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος κόμβος, εξυπηρετώντας το μεγαλύτερο μέρος των ταξιδιωτών.

Για τον Πειραιά (Ακτή Τζελέπη) τα στοιχεία αναφέρουν συνολικά 65 δρομολόγια και 48.622 επιβάτες για το τριήμερο, με την κορύφωση την πρώτη μέρα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Παράλληλα, έντονη κίνηση σημειώνεται και στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, καθώς και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Λιμάνι Δρομολόγια (τριημέρου) Εκτιμώμενοι επιβάτες (τριημέρου) Πειραιάς (Ακτή Τζελέπη) 65 48.622 Αργοσαρωνικός 141 14.655 Ραφήνα 39 22.881 Λαύριο 34 4.892+

Η κατάτμηση ανά ημέρα δείχνει ότι η μεγαλύτερη επιβατική ροή συνέβη την Παρασκευή, με πάνω από 38.000 ταξιδιώτες συνολικά στα τέσσερα λιμάνια. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αυξημένη κινητικότητα που χαρακτηρίζει την έναρξη της θερινής περιόδου.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, η έντονη ναυτική κίνηση επιφέρει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα:

Αυξημένη κίνηση και πιέσεις στη στάθμευση γύρω από τις προβλήτες του Πειραιά.

Πιθανές καθυστερήσεις σε προσβάσεις προς τα λιμάνια τις ώρες αιχμής.

Ανάγκη ενισχυμένης παρουσίας προσωπικού σε εισιτήρια και επιβίβαση για τη διατήρηση ροής.

Η κατανομή της κίνησης ανά λιμάνι δείχνει ότι η Ραφήνα διατηρεί σημαντικό μερίδιο επιβατών προς Κυκλάδες και Εύβοια, ενώ το Λαύριο εξυπηρετεί δρομολόγια προς Κυκλάδες και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι γραμμές του Αργοσαρωνικού παραμένουν εντατικές, με συνεχείς αναχωρήσεις συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων.

Για όσους προγραμματίζουν μετακινήσεις αυτό το διάστημα, συνίσταται η έγκαιρη προσέλευση στα λιμάνια, η χρήση ηλεκτρονικών εισιτηρίων όπου είναι εφικτό και ο προγραμματισμός των μετακινήσεων με εναλλακτικές ώρες για την αποφυγή καθυστερήσεων. Οι τοπικές αρχές και οι φορείς μεταφορών παρακολουθούν την κατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των επιβατών.

Η εικόνα του τριημέρου αποτελεί ένδειξη της δυναμικής που θα έχει η καλοκαιρινή περίοδο στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και την τοπική οικονομία, με τον Πειραιά να παραμένει κεντρικός κόμβος εξόδου για τους ταξιδιώτες.