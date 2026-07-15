Χρυσοχοΐδης από Αχαρνές: καυτά λόγια για χρόνια ανοχή και το παράδειγμα του Μάριου

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιέγραψε «συνθήκες» χρόνιας ατιμωρησίας στη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, επικαλούμενος ως δείγμα τις εξελίξεις στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου. Η τοποθέτηση έγινε σε εκδήλωση για το σχέδιο «Αριάδνη» στους Αγίους Αναργύρους.

Κατηγορηματική παρέμβαση για την ασφάλεια στη Δυτική Αττική

Στην εκδήλωση παρουσίασης του σχεδίου «Αριάδνη» στους Αγίους Αναργύρους, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε με σκληρό τόνο για τη «χρόνια ανοχή» και την «ατιμωρησία» που, όπως τόνισε, επέτρεψαν την κυριαρχία της παραβατικότητας σε σημεία της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. Η αναφορά του επικεντρώθηκε σε «συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες» και στη «κακή συνθήκη» πολλών ετών, που, κατά την εκτίμησή του, δημιούργησε το σημερινό πρόβλημα δημόσιας ασφάλειας.

«Βλέπε Μάριος, που προχθές υπήρξε, επιτέλους, καταδίκη για τον μικρό Μάριο. Επιτέλους! Και μάλιστα βαριά καταδίκη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν κάτι λιγότερο από δέκα χρόνια».

Η επιλογή του παραδείγματος του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, που έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι του 2017 στο προαύλιο σχολείου στις Αχαρνές, δεν ήταν τυχαία: ο υπουργός το χρησιμοποίησε ως συμβολικό δείγμα των συνεπειών μιας μακράς περιόδου αδράνειας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, σχεδόν εννέα χρόνια μετά το γεγονός σημειώθηκε «βαριά δικαστική απόφαση», με τον βασικό κατηγορούμενο να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε.

Η τοποθέτηση Χρυσοχοΐδη συνδέθηκε με την παρουσίαση μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή αλλά και με πολιτικό λόγο για την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των κατοίκων στην κρατική παρέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, το μήνυμα ήταν διττό: από τη μία, αναγνώριση των χρόνιων προβλημάτων· από την άλλη, υπόσχεση αυστηρής εφαρμογής του νόμου και αντιμετώπισης των εστιών παραβατικότητας.

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, και ειδικά των Αχαρνών, η συζήτηση για την ασφάλεια έχει πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα: αίσθημα ανασφάλειας κοντά σε σχολεία και πλατείες, προβλήματα στην τοπική οικονομία και επιβάρυνση των δημοτικών υπηρεσιών. Η αναφορά σε συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη δίνει βαρύτητα στη ρητορική του υπουργείου, αλλά ταυτόχρονα θέτει ερωτήματα για την ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τοπική επίπτωση: αύξηση του ενδιαφέροντος για ενίσχυση αστυνομικής παρουσίας και δράσεων πρόληψης στην περιοχή.

αύξηση του ενδιαφέροντος για ενίσχυση αστυνομικής παρουσίας και δράσεων πρόληψης στην περιοχή. Δικαστική διάσταση: βαριά καταδίκη στον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση του Μάριου, δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε.

βαριά καταδίκη στον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση του Μάριου, δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε. Επαγγελματικό και κοινωνικό αποτέλεσμα: επαναφορά της συζήτησης για ευπαθείς ομάδες, ατιμωρησία και ανάγκη συντονισμένων πολιτικών.

Η δημόσια αναφορά σε τραγωδία που συγκλόνισε την κοινότητα υπενθυμίζει ότι για να αλλάξει το κλίμα στην περιοχή απαιτούνται τόσο αποτελεσματικές αστυνομικές παρεμβάσεις όσο και συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και τη δικαιοσύνη. Η υπόσχεση περί εφαρμογής του νόμου θα αξιολογηθεί από τους κατοίκους με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως μείωση των περιστατικών παραβατικότητας, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και βελτίωση της καθημερινής ασφάλειας κοντά σε σχολεία και δημόσιους χώρους.

Επίκαιρο στοιχείο Περιγραφή Θυσία 11χρονος Μάριος Σουλούκος, Ιούνιος 2017 Δικαστική εξέλιξη Σχεδόν εννέα χρόνια μετά, καταδίκη σε ισόβια του βασικού κατηγορουμένου

Οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι αναμένουν πλέον συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής των εξαγγελλόμενων μέτρων. Η δημόσια συζήτηση δεν αφορά μόνο την τιμωρία περιστατικών, αλλά και την αποτροπή επανάληψής τους μέσα από στοχευμένες πολιτικές ένταξης, πρόληψης και εποπτείας στις πιο ευάλωτες γειτονιές της Δυτικής Αττικής.