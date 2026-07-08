Ένταση για το νέο Χωροταξικό στην Εύβοια: Δήμος Ερέτριας αντιδρά στη νέα πολιτική ΑΠΕ

Διαφωνίες για τον τρόπο, τα όρια και τα κριτήρια ανάπτυξης αιολικών, φωτοβολταϊκών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης προκαλούν έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου Ερέτριας και φορέων της αγοράς στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο ΕΧΠ.

Σκληρή αντιπαράθεση για τον χωροταξικό σχεδιασμό των Ανανεώσιμων Πηγών στην Εύβοια

Η δημόσια διαβούλευση για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει αναδείξει μια σαφή ρήξη ανάμεσα σε τοπικές αρχές και φορείς της αγοράς. Ο Δήμος Ερέτριας, μία από τις περιοχές της χώρας με έντονη παρουσία αιολικών εγκαταστάσεων, απέστειλε επιστολή στο ΥΠΕΝ απαιτώντας να ληφθεί υπόψη η σωρευτική επιβάρυνση που έχουν ήδη υποστεί ορισμένα τμήματα της Εύβοιας.

«η οποία «μετρά» περί τις 700 ανεμογεννήτριες»

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι της αγοράς και επενδυτές επισημαίνουν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο περιέχει αυστηρούς περιορισμούς που, όπως υποστηρίζουν, δυσχεραίνουν την υλοποίηση νέων έργων και οδηγούν σε αύξηση του κόστους παραγωγής ενέργειας. Η αντιπαράθεση δεν αμφισβητεί τη γενική ανάγκη για ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά διαφοροποιείται στο πού, με ποια κριτήρια και με ποια όρια θα εξελιχθεί αυτή η μετάβαση.

Σημαντικό στοιχείο της συζήτησης είναι ότι τα επιχειρήματα του Δήμου εστιάζουν στην καταγραφή των ήδη υφιστάμενων υποδομών και στην ανάγκη αξιολόγησης της σωρευτικής επιβάρυνσης πριν τη χωροθέτηση νέων έργων. Αντίθετα, η πλευρά της αγοράς προκρίνει ευελιξία και περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων για τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής.

Τοπική ανησυχία: Προστασία τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Προστασία τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οικονομικά επιχειρήματα: Προσπάθεια μείωσης κόστους και επιτάχυνσης της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ από επενδυτές.

Προσπάθεια μείωσης κόστους και επιτάχυνσης της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ από επενδυτές. Διοικητική διαδικασία: Το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας θα κρίνει το τελικό σχέδιο πριν την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ.

Η διαδικασία προχωρά αυτή την περίοδο στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, που θα αξιολογήσει τις παρατηρήσεις και θα αποφασίσει αν το κείμενο του ΕΧΠ θα λάβει το πράσινο φως για να γίνει δεσμευτική ρυθμιστική πράξη. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη για την Εύβοια και ειδικότερα για κοινότητες όπως η Ερέτρια, όπου η επιβάρυνση από υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας συζήτησης.

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι αποφάσεις που θα ληφθούν έχουν άμεσες επιπτώσεις:

Στην οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, λόγω αισθητικής και χρήσεων γης.

Στη γεωργική και οικολογική ισορροπία περιοχών με πυκνή παρουσία ανεμογεννητριών.

Στην τοπική οικονομία, μέσω πιθανών νέων επενδύσεων αλλά και από το κόστος διαχείρισης ενδεχόμενων συγκρούσεων και αντιρρήσεων.

Φορέας Θέση Δήμος Ερέτριας Ζητά έλεγχο σωρευτικής επιβάρυνσης και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης Φορείς αγοράς / επενδυτές Υποστηρίζουν μείωση περιορισμών για ευκολότερη ανάπτυξη έργων Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας Αποφασίζει για την τελική μορφή του ΕΧΠ πριν από την υπογραφή ΚΥΑ

Η σύγκρουση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στη χώρα: την ανάγκη εξισορρόπησης της μετάβασης σε καθαρές πηγές ενέργειας με τις τοπικές αντοχές και κοινωνικές ευαισθησίες. Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το ερώτημα πώς θα σχεδιαστεί η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, των φωτοβολταϊκών και των υποδομών αποθήκευσης ώστε να γίνουν σεβαστά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά όρια.

Για την Ερέτρια και άλλες κοινότητες της Εύβοιας, το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και του ΥΠΕΝ θα κρίνουν όχι μόνο την ταχύτητα των νέων επενδύσεων αλλά και τη μορφή του τοπίου και της καθημερινής ζωής των κατοίκων.

Ακολουθεί η πορεία των αποφάσεων και οι σχετικές ανακοινώσεις από τις εμπλεκόμενες αρχές, που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της τοπικής κοινωνίας και των επενδυτών.