Επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία Περιφέρειας Ρεθύμνης με τη 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

Εθιμοτυπική συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης με τον Διοικητή της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας: ανανεώθηκε η δέσμευση για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Συνάντηση τοπικής διοίκησης και στρατιωτικής ηγεσίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης πραγματοποίησε ο Διοικητής της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, με έδρα τα Χανιά, συνοδευόμενος από επιτελή της Ταξιαρχίας και τον Διοικητή του 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού. Στη συνάντηση παρούσα ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, όπου αντηλλάγησαν απόψεις για τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και τις μορφές συνεργασίας που εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες συνέργειας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας και των σχηματισμών των Ενόπλων Δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Σημειώθηκε από όλες τις πλευρές η σημασία της διατήρησης ενός άριστου επιπέδου επικοινωνίας και συντονισμού, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών όπου απαιτείται έγκαιρη παρέμβαση και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Η Αντιπεριφερειάρχης καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ταξιαρχίας και επεσήμανε την εκτίμηση για το έργο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην εθνική άμυνα και στην προστασία των πολιτών. Από την πλευρά τους, οι στρατιωτικοί ευχαρίστησαν για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισαν την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ενίσχυση συντονισμού σε θέματα πολιτικής προστασίας

Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας μεταξύ περιφερειακών αρχών και στρατιωτικών σχηματισμών

Στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η συνάντηση περιγράφηκε από τους συμμετέχοντες ως εποικοδομητική και διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, γεγονός που καταδεικνύει την κοινή βούληση για συνέχιση της συνεργασίας. Για τους πολίτες του Ρεθύμνου, μια τέτοια επικουρική σχέση σημαίνει ταχύτερη ανταπόκριση σε κρίσεις, βελτιωμένο σχεδιασμό για την πολιτική προστασία και αξιοποίηση των πόρων σε συνεργασία με κεντρικούς και τοπικούς φορείς.

Παρά το εθιμοτυπικό χαρακτήρα της επίσκεψης, οι θεματικές που τέθηκαν έχουν πρακτικές προεκτάσεις για το νησί: από την άμεση κινητοποίηση δυνάμεων σε φυσικές καταστροφές έως τη συνεργασία σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις που ενισχύουν την ετοιμότητα των τοπικών δομών.

Παρευρισκόμενοι Ρόλος Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Διοικητής της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Στρατιωτική ηγεσία (έδρα Χανιά) Διοικητής του 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού Συνοδεία/Επιτελική εκπροσώπηση

Οι τοπικοί φορείς θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της συνεργασίας, με έμφαση στην προετοιμασία και την προστασία των πολιτών. Η επόμενη φάση θα αφορά πρακτικούς άξονες συνεργασίας και πιθανές κοινές δράσεις που θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν οριστικοποιηθούν.