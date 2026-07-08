Έργα 7 εκατ. ευρώ για οδική ασφάλεια και υποδομές στη Ζάκυνθο – Μήνυμα αυτονομίας από Τρεπεκλή

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων παρουσίασε παρεμβάσεις σε δρόμους, αντιπλημμυρικά και το λιμάνι Βολιμών, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και άμεση στόχευση στην ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

Συγκεκριμένα βήματα για υποδομές με μετρήσιμο όφελος

Με αιχμή την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, παρουσίασε στο ραδιόφωνο «Στίγμα 97.6» το πλέγμα των παρεμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή δρομολογούνται στη Ζάκυνθο. Σε μια περίοδο έντονης τουριστικής κίνησης, όπου οι υποδομές πιέζονται καθημερινά, η Περιφέρεια επιλέγει να ανακοινώνει μόνον έργα με εξασφαλισμένους πόρους και ώριμες διαδικασίες, δίνοντας βάρος στην ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του νησιού.

Οδικά έργα και παρεμβάσεις με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Σύμφωνα με την ενημέρωση, βρίσκονται σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και διανοίξεις στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποσυμφόρηση και τη μείωση κινδύνων. Για τη Ζάκυνθο έχουν προβλεφθεί:

2 εκατ. ευρώ για έργα στο οδικό δίκτυο, καθαρισμούς ρεμάτων και αντιπλημμυρικές εργασίες, με διαπλατύνσεις όπου απαιτείται.

για έργα στο οδικό δίκτυο, καθαρισμούς ρεμάτων και αντιπλημμυρικές εργασίες, με όπου απαιτείται. Άμεση ένταξη νέου έργου 5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή πέντε κυκλικών κόμβων, που στοχεύουν στη βελτίωση της ροής και στη μείωση τροχαίων συγκρούσεων.

Παρέμβαση Προϋπολογισμός Στόχος Οδικό δίκτυο – καθαρισμοί ρεμάτων – αντιπλημμυρικά 2.000.000 € Ασφάλεια και ανθεκτικότητα υποδομών Πέντε κυκλικοί κόμβοι 5.000.000 € Μείωση ατυχημάτων – ομαλή κυκλοφορία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιπλημμυρική θωράκιση, που κρίθηκε «απολύτως αναγκαία» μετά τις καταστροφές του προηγούμενου χειμώνα στα Ιόνια Νησιά. Η επιλογή της Περιφέρειας να προχωρά σε ανακοινώσεις μόνον όταν έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι και έχουν ωριμάσει οι διαδικασίες, καταγράφηκε και σε πρόσφατα παραδοθέντα έργα, όπως οι πεζοδρομήσεις στο Αργάσι.

Λιμάνι Βολιμών: τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και προώθηση

Για το λιμάνι των Βολιμών, ο κ. Τρεπεκλής ανέφερε ότι η διαδικασία ένταξης του έργου ολοκληρώθηκε, όπως είχε δεσμευτεί. Τα ζητήματα που εμπόδιζαν την πρόοδο —κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς— τακτοποιήθηκαν, ενώ ολοκληρώθηκε και η μελέτη. Παράλληλα, έγινε αναθεώρηση προϋπολογισμού και προχώρησαν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης, ώστε το λιμάνι να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες της περιοχής.

Πολιτικό πλαίσιο: ανεξάρτητη παράταξη, σαφείς κανόνες

Στο πολιτικό σκέλος, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η χώρα διανύει φάση ανακατατάξεων, τονίζοντας πως η περιφερειακή του παράταξη παραμένει ανεξάρτητη. Έστειλε σαφές μήνυμα στα στελέχη, ότι δεν θα υπάρξουν συμμετοχές σε κομματικά ψηφοδέλτια και ότι τυχόν απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση θα επιφέρει απομάκρυνση από την παράταξη. Η τοποθέτηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της θεσμικής αυτονομίας και στη συγκέντρωση στην υλοποίηση έργων με απτό αποτύπωμα για τη Ζάκυνθο.

Τι σημαίνουν οι παρεμβάσεις για τη Ζάκυνθο

Οι δράσεις που ανακοινώθηκαν αγγίζουν καίριες προτεραιότητες για το νησί: οδική ασφάλεια, ανθεκτικότητα σε έντονα καιρικά φαινόμενα και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών. Η κατασκευή κυκλικών κόμβων προβλέπεται να μειώσει καθυστερήσεις και συγκρούσεις σε επίμαχα σημεία, ενώ τα αντιπλημμυρικά έργα και οι καθαρισμοί ρεμάτων περιορίζουν τον κίνδυνο καταστροφών σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ειδικά σε περιοχές που δοκιμάστηκαν τον περασμένο χειμώνα. Επιπλέον, η προώθηση του έργου στο λιμάνι Βολιμών ενισχύει τη διασύνδεση και εξυπηρέτηση της βόρειας Ζακύνθου.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Στις επόμενες ημέρες αναμένεται η υπογραφή της ένταξης για το πακέτο των 5 εκατ. ευρώ των κυκλικών κόμβων, ενώ τα ήδη χρηματοδοτημένα έργα στο οδικό δίκτυο και τα αντιπλημμυρικά συνεχίζονται. Η Περιφέρεια δηλώνει ότι θα διατηρήσει τη γραμμή της «πρώτα εξασφάλιση, μετά ανακοίνωση», επιδιώκοντας μεθοδική πρόοδο χωρίς υπερβολές. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες, το πρακτικό ζητούμενο είναι να δουν έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα με ασφάλεια, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και ελάχιστες ανατροπές στην κυκλοφορία την καρδιά της σεζόν.