Εξάρθρωση συμμορίας που χτυπούσε φορτηγά στην Δυτική Αττική: 7 συλλήψεις και 47 εξιχνιασμένες κλοπές

Αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο οδήγησε στη σύλληψη επτά ατόμων για διακεκριμένες κλοπές από φορτηγά, με 47 υποθέσεις και οικονομικό όφελος της ομάδας 85.000 ευρώ. Τα μέλη κινούνταν σε βιομηχανικές ζώνες και παράδρομους της Αττικής Οδού και της Ν.Ε.Ο.

Επιχείρηση της Αστυνομίας και δικογραφίες

Στο πλαίσιο προγραμματισμένης αστυνομικής δράσης το πρωί της Πέμπτης (9/7/2026), το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου προχώρησε στη σύλληψη επτά νεαρών οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Στην επιχείρηση συνεργάστηκαν τα αντίστοιχα τμήματα Δίωξης των Μάνδρας – Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Μεγαρέων, καθώς και δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση 47 κλοπών με συνολικό οικονομικό όφελος που ανέρχεται σε 85.000 ευρώ.

Τρόπος δράσης και περιοχές στόχων

Τα μέλη κινούνταν με «επιχειρησιακά» οχήματα ιδιοκτησίας τους.

Εντόπιζαν φορτηγά κυρίως σε βιομηχανικές ζώνες και στους παράδρομους της Αττικής Οδού και της Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου.

Δρούσαν σε περιοχές του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μάνδρας.

Εκμεταλλεύονταν τη νυχτερινή ανάπαυση ή την ολιγόλεπτη απουσία των οδηγών για να αφαιρούν εμπορεύματα, χρήματα και τραπεζικές κάρτες.

Με τις κλεμμένες κάρτες πραγματοποιούσαν άμεσα ανέπαφες συναλλαγές.

Στοιχεία των κατηγορουμένων και νομική πτυχή

Στους συλληφθέντες αποδίδονται, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα έξι επιπλέον μέλη της οργάνωσης.

Στοιχείο Αριθμός Συλλήψεις 7 Ταυτοποιημένα επιπλέον άτομα 6 Εξιχνιασμένες κλοπές 47 Οικονομικό όφελος 85.000 €

Η στοχοποίηση φορτηγών σε βιομηχανικές ζώνες και κοντά σε οδικούς άξονες έχει άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια των οδηγών και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων μεταφορών στην περιοχή. Οι οδηγοί καλούνται να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους και να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή απωλειών.

Τοπικές επιπτώσεις και περαιτέρω βήματα

Η εξάρθρωση της οργάνωσης αποτελεί θετικό μήνυμα για την τοπική κοινωνία, ωστόσο δεν εξαλείφει την ανάγκη για συνεχή αστυνομική παρουσία και συνεργασία με τους επιχειρηματίες των βιομηχανικών ζωνών. Η Διεύθυνση Δίωξης συνεχίζει τις έρευνες για τον πλήρη προσδιορισμό της συμμετοχής και των ρόλων όλων των εμπλεκόμενων, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Δυτικής Αττικής, η υπόθεση υπενθυμίζει την αξία της άμεσης αναφοράς ύποπτων κινήσεων και της τήρησης μέτρων ασφάλειας στους χώρους στάθμευσης φορτηγών.