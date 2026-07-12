Εξαρθρώθηκε συμμορία που «χτυπούσε» φορτηγά σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάνδρα

Επτά συλλήψεις, 47 εξιχνιασμένες κλοπές και υπολογιζόμενη ζημία 85.000 ευρώ καταγράφει η αστυνομική έρευνα για την εγκληματική ομάδα που δρούσε στη Δυτική Αττική.

Σύλληψη της ομάδας μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Μετά από συντονισμένη έρευνα των διωκτικών αρχών, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα η οποία διέπραττε συστηματικές κλοπές από σταθμευμένα φορτηγά στη Δυτική Αττική. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης και είναι αποτέλεσμα προανάκρισης που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου σε συνεργασία με συναρμόδια τμήματα.

Στην έρευνα έχουν ήδη αποδοθεί 47 περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό όφελος της ομάδας να εκτιμάται σε περίπου 85.000 ευρώ. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει προστεθεί και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τρόπος δράσης και γεωγραφική εστία

Κατά την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι οργανώθηκαν τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Εντόπιζαν και στοχοποιούσαν φορτηγά κυρίως σε βιομηχανικές ζώνες και σε παράδρομους της Αττικής Οδού και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου. Οι περιοχές όπου συγκεντρώθηκαν τα περιστατικά είναι κυρίως ο Ασπρόπυργος, η Ελευσίνα και η Μάνδρα.

Τα μέλη επέλεγαν το χρονικό διάστημα της νυχτερινής αναπαύσης ή σύντομης απουσίας των οδηγών.

Αφαίρεσαν εμπορεύματα, χρηματικά ποσά και τραπεζικές κάρτες.

Χρησιμοποιούσαν δικά τους οχήματα που περιγράφονται ως «επιχειρησιακά» για γρήγορη διαφυγή.

Στοιχεία από τις έρευνες και συνέπειες για την τοπική οικονομία

Κατά τις έρευνες σε οικίες και οχήματα των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δύο οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν στις ενέργειες, καθώς και μια καραμπίνα. Επιπλέον, από τις καταγγελίες και την ανάλυση των περιστατικών προέκυψαν στοιχεία για ανέπαφες συναλλαγές που έγιναν με τις αφαιρεθείσες κάρτες.

Στοιχείο Αριθμός Συλλήψεις 7 Ταυτοποιημένα άτομα επιπλέον 6 Εξιχνιασμένες κλοπές 47 Εκτιμώμενο όφελος 85.000 ευρώ

Η επίπτωση τέτοιων δραστηριοτήτων στην τοπική οικονομία είναι πολλαπλή: πέραν της άμεσης οικονομικής ζημίας για εταιρείες μεταφοράς και οδηγούς, δημιουργούνται πρόσθετα κόστη σε ασφάλειες, μέτρα φύλαξης και χαμένα δρομολόγια. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές ζώνες της Δυτικής Αττικής είναι πλέον σε θέση να απαιτήσουν ενισχυμένα μέτρα προστασίας και συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές.

Τι σημαίνει για κατοίκους και οδηγούς

Οι αρχές συστήνουν εγρήγορση στους οδηγούς φορτηγών που παρκάρουν τη νύχτα στις περιοχές των βιομηχανικών συγκροτημάτων και στους παράδρομους. Ορισμένα πρακτικά μέτρα προστασίας που μπορεί να λάβουν οι επαγγελματίες περιλαμβάνουν:

Έλεγχο και κλείδωμα των φορτίων σε κατάλληλα κιβώτια ή παλέτες.

Μη φύλαξη σημαντικών χρημάτων ή καρτών στο όχημα κατά τις στάσεις.

Χρήση μεγάλων, φωτεινών και επιτηρούμενων χώρων στάθμευσης όπου αυτό είναι δυνατό.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί πρόσθετα πρόσωπα και εξετάζονται οι ακριβείς διαδρομές συναλλαγών και η τυχόν διασύνδεση με άλλα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή. Οι συλλήψεις σημειώνουν ένα σημαντικό πλήγμα στην εγκληματική δραστηριότητα που ταλαιπώρησε επαγγελματίες της περιοχής, αλλά οι αρχές καλούν σε συνεργασία για την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων και την αποκατάσταση των ζημιών.