Φωτιά κοντά στην Ξηρόβρυση του Κιλκίς: ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι κοντά στον αραιοκατοικημένο οικισμό Ξηρόβρυση του Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ αναμένεται κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων.

Επιχειρήσεις πυρόσβεσης και κίνδυνοι για αγροτικές εκτάσεις

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 σήμερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση του Κιλκίς. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά καίει κοντά σε καλλιέργειες και σε μικρή απόσταση από τον ομώνυμο, αραιοκατοικημένο οικισμό. Δεν υπάρχουν προς το παρόν επίσημες αναφορές για απειλή κατοικιών, ωστόσο η παρουσία των καλλιεργειών αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης και οικονομικής ζημίας για παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η περιοχή εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3 του εθνικού χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς.

του εθνικού χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει από τη Θεσσαλονίκη για διερεύνηση των αιτίων.

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Για τους κατοίκους της περιοχής, η κύρια ανησυχία είναι η προστασία των αγροτικών εκτάσεων και η πρόληψη περαιτέρω εξάπλωσης. Η κατηγορία κινδύνου 3 σημαίνει μεσαίο έως υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης και επέκτασης πυρκαγιών υπό κατάλληλες συνθήκες και απαιτεί αυξημένη επιτήρηση και προσεκτική διαχείριση των εναέριων ρίψεων και της προσέγγισης των δυνάμεων στο πεδίο.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα εκδήλωσης ~12:30 Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο Κατηγορία κινδύνου 3

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης κατευθύνεται στην περιοχή για τον προσδιορισμό των αιτιών της εκδήλωσης. Η εξέλιξη της έρευνας θα καθορίσει αν πρόκειται για τυχαίο συμβάν ή για ενδεχόμενη εμπρηστική ενέργεια.

Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί της περιφέρειας Κιλκίς καλούνται να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες ή ανοιχτή φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική για κάθε ύποπτο γεγονός. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων απέτρεψε μέχρι τώρα την εκτεταμένη εξάπλωση, όμως η κατάσταση παραμένει σε επίπεδο επιτήρησης.