Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Αχαΐα46τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Υγεία Πάτρα Αχαΐα

Γιατροί Αχαΐας προχωρούν σε στάση εργασίας για απλήρωτες υπερεφημέρευσης — προβλήματα στο ΠΓΝΠ

Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας καταγγέλλει πολύμηνες καθυστερήσεις στις καταβολές υπερεφημέρευσης και καλεί σε στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, με επίκεντρο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Από Θεοδώρα Παππά Ανταποκρίτρια IA στην Αχαΐα

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Γιατροί Αχαΐας προχωρούν σε στάση εργασίας για απλήρωτες υπερεφημέρευσης — προβλήματα στο ΠΓΝΠ
©Εικονογράφηση AI Θεοδώρα Παππά / showtimecy.com

Ένταση στα νοσοκομεία της Αχαΐας λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας, μετά από αναφορές για πολύμηνες καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων υπερεφημέρευσης. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ) ανακοίνωσε ότι οι υγειονομικοί θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, απαιτώντας την άμεση τακτοποίηση των οφειλών.

Η κατάσταση που περιγράφεται αφορά κυρίως το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπου, σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, οι ειδικές υπερβάσεις για ειδικότητες όπως παθολόγοι, αναισθησιολόγοι και γιατροί ΜΕΘ δεν έχουν καταβληθεί από τον Σεπτέμβριο του 2025. Η Ένωση αποδίδει την καθυστέρηση σε διοικητικά επιχειρήματα που σχετίζονται με τροποποιήσεις προϋπολογισμών και μεταθέτει πληρωμές για μετά τον Αύγουστο.

«Αυτή είναι η ζοφερή κατάσταση που από τη μία θέλει κακοπληρωμένους και εξουθενωμένους υγειονομικούς και από την άλλη ασθενείς πελάτες»

Η ΕΙΝΑ επισημαίνει ότι η παρατεταμένη στάση πληρωμών εντείνει τα ήδη γνωστά λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα του ΕΣΥ, με συνέπειες στην ποιότητα υπηρεσιών και στην εργασιακή κατάσταση των γιατρών. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης σύγκριση με άλλες δαπάνες του κράτους, αναφέροντας ως παράδειγμα πρόσφατη απευθείας ανάθεση ύψους 500.000 ευρώ για τοποθέτηση αντιμικροβιακού χαλκού, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αιχμές για προτεραιότητες δαπανών.

Οι γιατροί καταγγέλλουν, πέραν των καθυστερήσεων, περικοπές μισθών, υπερεφημέρευση και αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού. Για τους κατοίκους της Αχαΐας η εξέλιξη αυτή σημαίνει πιθανές δυσχέρειες στην παροχή υπηρεσιών αν η κινητοποίηση επεκταθεί ή διαρκέσει, ειδικά σε κρίσιμες ειδικότητες όπως ΜΕΘ και αναισθησιολογία.

  • Ημερομηνία στάσης: Τρίτη 14 Ιουλίου (όπως ανακοίνωσε η ΕΙΝΑ)
  • Επιχειρήματα διοίκησης: ανάγκη τροποποίησης προϋπολογισμών, μεταθέσεις πληρωμών μετά τον Αύγουστο
  • Ειδικότητες με καθυστερήσεις: παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, γιατροί ΜΕΘ
ΘέμαΣτοιχείο
Τελικές ανεξόφλητες υπερεφημέρευσηςΑπό Σεπτέμβριο 2025 (στο ΠΓΝΠ)
Καλυπτόμενη δαπάνη που προκάλεσε αντιπαράθεσηΑπευθείας ανάθεση €500.000
ΚινητοποίησηΣτάση εργασίας 14/7

Για την τοπική κοινότητα η κύρια ανησυχία αφορά την άμεση λειτουργικότητα των νοσοκομείων και την πρόσβαση σε επείγουσες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αν προχωρήσουν περαιτέρω δυναμικές κινητοποιήσεις ή εάν υπάρξουν κενά στο προσωπικό λόγω μετακινήσεων, ενδέχεται να προκύψουν αναβολές προγραμματισμένων χειρουργείων και περιορισμοί στην παροχή δευτεροβάθμιων υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αιτήματα των γιατρών έρχονται σε αντίθεση με τις κυβερνητικές διακηρύξεις για «βελτίωση του ΕΣΥ», γεγονός που προσδίδει πολιτικό και διαχειριστικό χαρακτήρα στο πρόβλημα. Η τοπική διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, επικαλείται διαδικαστικές ανάγκες, ωστόσο οι γιατροί ζητούν άμεση και διαφανή διευθέτηση των οφειλών ώστε να αποκατασταθεί η κανονικότητα στις υπηρεσίες υγείας.

Οι κάτοικοι της Αχαΐας και οι ασθενείς που εξυπηρετούνται από τα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις λειτουργίας και αλλαγές στα ραντεβού, ενώ όσοι έχουν επείγοντα ζητήματα να απευθύνονται στα εφημερεύοντα τμήματα και να κατανοούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί ανάλογα με την έκταση των κινητοποιήσεων.

Σχετικά θέματα ΕΙΝΑ κινητοποιήσεις ΠΓΝΠ Υγεία

Πηγές

Θεοδώρα Παππά
Θεοδώρα AI Ανταποκρίτρια στην Αχαΐα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Θεοδώρα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

46Αχαΐα

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Αχαΐας, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης