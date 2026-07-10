Γιατροί Αχαΐας προχωρούν σε στάση εργασίας για απλήρωτες υπερεφημέρευσης — προβλήματα στο ΠΓΝΠ

Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας καταγγέλλει πολύμηνες καθυστερήσεις στις καταβολές υπερεφημέρευσης και καλεί σε στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, με επίκεντρο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Ένταση στα νοσοκομεία της Αχαΐας λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας, μετά από αναφορές για πολύμηνες καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων υπερεφημέρευσης. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ) ανακοίνωσε ότι οι υγειονομικοί θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, απαιτώντας την άμεση τακτοποίηση των οφειλών.

Η κατάσταση που περιγράφεται αφορά κυρίως το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπου, σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, οι ειδικές υπερβάσεις για ειδικότητες όπως παθολόγοι, αναισθησιολόγοι και γιατροί ΜΕΘ δεν έχουν καταβληθεί από τον Σεπτέμβριο του 2025. Η Ένωση αποδίδει την καθυστέρηση σε διοικητικά επιχειρήματα που σχετίζονται με τροποποιήσεις προϋπολογισμών και μεταθέτει πληρωμές για μετά τον Αύγουστο.

«Αυτή είναι η ζοφερή κατάσταση που από τη μία θέλει κακοπληρωμένους και εξουθενωμένους υγειονομικούς και από την άλλη ασθενείς πελάτες»

Η ΕΙΝΑ επισημαίνει ότι η παρατεταμένη στάση πληρωμών εντείνει τα ήδη γνωστά λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα του ΕΣΥ, με συνέπειες στην ποιότητα υπηρεσιών και στην εργασιακή κατάσταση των γιατρών. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης σύγκριση με άλλες δαπάνες του κράτους, αναφέροντας ως παράδειγμα πρόσφατη απευθείας ανάθεση ύψους 500.000 ευρώ για τοποθέτηση αντιμικροβιακού χαλκού, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αιχμές για προτεραιότητες δαπανών.

Οι γιατροί καταγγέλλουν, πέραν των καθυστερήσεων, περικοπές μισθών, υπερεφημέρευση και αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού. Για τους κατοίκους της Αχαΐας η εξέλιξη αυτή σημαίνει πιθανές δυσχέρειες στην παροχή υπηρεσιών αν η κινητοποίηση επεκταθεί ή διαρκέσει, ειδικά σε κρίσιμες ειδικότητες όπως ΜΕΘ και αναισθησιολογία.

Ημερομηνία στάσης: Τρίτη 14 Ιουλίου (όπως ανακοίνωσε η ΕΙΝΑ)

Τρίτη 14 Ιουλίου (όπως ανακοίνωσε η ΕΙΝΑ) Επιχειρήματα διοίκησης: ανάγκη τροποποίησης προϋπολογισμών, μεταθέσεις πληρωμών μετά τον Αύγουστο

ανάγκη τροποποίησης προϋπολογισμών, μεταθέσεις πληρωμών μετά τον Αύγουστο Ειδικότητες με καθυστερήσεις: παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, γιατροί ΜΕΘ

Θέμα Στοιχείο Τελικές ανεξόφλητες υπερεφημέρευσης Από Σεπτέμβριο 2025 (στο ΠΓΝΠ) Καλυπτόμενη δαπάνη που προκάλεσε αντιπαράθεση Απευθείας ανάθεση €500.000 Κινητοποίηση Στάση εργασίας 14/7

Για την τοπική κοινότητα η κύρια ανησυχία αφορά την άμεση λειτουργικότητα των νοσοκομείων και την πρόσβαση σε επείγουσες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αν προχωρήσουν περαιτέρω δυναμικές κινητοποιήσεις ή εάν υπάρξουν κενά στο προσωπικό λόγω μετακινήσεων, ενδέχεται να προκύψουν αναβολές προγραμματισμένων χειρουργείων και περιορισμοί στην παροχή δευτεροβάθμιων υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αιτήματα των γιατρών έρχονται σε αντίθεση με τις κυβερνητικές διακηρύξεις για «βελτίωση του ΕΣΥ», γεγονός που προσδίδει πολιτικό και διαχειριστικό χαρακτήρα στο πρόβλημα. Η τοπική διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, επικαλείται διαδικαστικές ανάγκες, ωστόσο οι γιατροί ζητούν άμεση και διαφανή διευθέτηση των οφειλών ώστε να αποκατασταθεί η κανονικότητα στις υπηρεσίες υγείας.

Οι κάτοικοι της Αχαΐας και οι ασθενείς που εξυπηρετούνται από τα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις λειτουργίας και αλλαγές στα ραντεβού, ενώ όσοι έχουν επείγοντα ζητήματα να απευθύνονται στα εφημερεύοντα τμήματα και να κατανοούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί ανάλογα με την έκταση των κινητοποιήσεων.