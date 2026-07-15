Η Ε.Ε. φτάνει σε κορύφωση πληθυσμού — επακόλουθη μακρά μείωση και επιπτώσεις για την Ελλάδα

Η νέα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών προβλέπει μικρή αύξηση του πληθυσμού της Ε.Ε. έως το 2029 και σταδιακή πτώση στη συνέχεια. Οι προβλέψεις θέτουν στο επίκεντρο τη γήρανση, την πίεση στις δημόσιες δαπάνες και την ανάγκη πολιτικών για αύξηση της παραγωγικότητας και ενσωμάτωση εργατικού δυναμικού.

Μια νέα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει κρίσιμες δημογραφικές μεταβολές: ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα στα 450,6 εκατομμύρια, αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς έως το 2029 και στη συνέχεια να μειωθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του αιώνα. Οι προβλέψεις ανοίγουν παράθυρο για σημαντικές προκλήσεις που θα επηρεάσουν και την Ελλάδα.

Κύρια σημεία της έκθεσης

Ο συνολικός πληθυσμός της Ε.Ε. προβλέπεται να φτάσει τα 453,3 εκατ. έως το 2029.

έως το 2029. Μακροπρόθεσμα, ο πληθυσμός πέφτει στα 445 εκατ. έως το 2050 και στα 398,8 εκατ. έως το 2100 — επίπεδα της δεκαετίας του 1970.

έως το 2050 και στα έως το 2100 — επίπεδα της δεκαετίας του 1970. Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε στα 81,5 χρόνια το 2024 και προβλέπεται περαιτέρω άνοδος έως τα μέσα ή τέλη του αιώνα.

Τι σημαίνουν αυτά για την Ελλάδα

Η Ελλάδα ήδη αντιμετωπίζει δημογραφικές πιέσεις: χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, μετανάστευση εργατικού δυναμικού και γήρανση του πληθυσμού. Οι ευρωπαϊκές προβλέψεις επιβεβαιώνουν ότι χωρίς πολιτικές παρέμβασης οι πιέσεις αυτές θα ενταθούν. Στο μέλλον η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με:

Ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς (υγεία, τεχνολογία, γεωργία, κατασκευές).

Αυξημένες δαπάνες για συντάξεις και υπηρεσίες υγείας λόγω μεγαλύτερου ποσοστού ατόμων 65+.

Ανάγκη αναπροσαρμογής εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης για να αυξηθεί η παραγωγικότητα.

«Ζούμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία από ποτέ - μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας. Αλλά η δημογραφική αλλαγή μεταμορφώνει τις κοινωνίες μας, τις οικονομίες μ...»

Η φράση αυτή της έκθεσης συνοψίζει τη διττή φύση του φαινομένου: βελτίωση της υγείας και ταυτόχρονα νέες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις. Η ώθηση στην «οικονομία των λευκών μαλλιών» — προϊόντα και υπηρεσίες για ηλικιωμένους — αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες σε επιχειρήσεις και καινοτομία, αλλά δεν αρκεί για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών και κοινωνικών αναγκών.

Άμεσες πολιτικές προτεραιότητες

Με βάση τα ευρήματα, οι βασικοί άξονες πολιτικής που προκύπτουν για την Ελλάδα είναι:

Αύξηση παραγωγικότητας: επενδύσεις σε τεχνολογία, ψηφιοποίηση και κατάρτιση για να αντισταθμιστεί η μείωση του ενεργού πληθυσμού.

επενδύσεις σε τεχνολογία, ψηφιοποίηση και κατάρτιση για να αντισταθμιστεί η μείωση του ενεργού πληθυσμού. Ενεργοποίηση εργατικού δυναμικού: μείωση ανεργίας και ενίσχυση συμμετοχής ομάδων εκτός αγοράς εργασίας.

μείωση ανεργίας και ενίσχυση συμμετοχής ομάδων εκτός αγοράς εργασίας. Μεταναστευτική στρατηγική: στοχευμένη προσέλκυση και ενσωμάτωση εξειδικευμένων εισερχομένων εργαζομένων.

στοχευμένη προσέλκυση και ενσωμάτωση εξειδικευμένων εισερχομένων εργαζομένων. Πολιτικές φροντίδας: ενίσχυση συστημάτων υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας.

Έτος Πληθυσμός Ε.Ε. (εκατομμ.) 2024 450,6 2029 (πρόβλεψη) 453,3 2050 (πρόβλεψη) 445,0 2100 (πρόβλεψη) 398,8

Οι προβλέψεις για το προσδόκιμο ζωής (π.χ. 81,5 έτη το 2024) δείχνουν ότι το δημογραφικό ζήτημα είναι τόσο θέμα διάρκειας ζωής όσο και ηλικιακής δομής. Για την Ελλάδα, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η ενεργοποίηση του μη χρησιμοποιούμενου ανθρώπινου κεφαλαίου θα είναι κρίσιμη — ειδικά δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών και της ανάγκης για βιώσιμα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Συμπερασματικά, η έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών λειτουργεί ως προειδοποίηση και οδηγός: η δημογραφική στροφή είναι ήδη σε εξέλιξη και απαιτεί συντονισμένες πολιτικές σε επίπεδο Ε.Ε. και εθνικό, ώστε να μετατραπούν οι προκλήσεις σε διαχειρίσιμες μεταβολές και ευκαιρίες.