Η Hyeri και ο Hwang In Yeop επιστρέφουν με το 12επεισοδο «Dream to You» από 13 Ιουλίου

Δύο γνωστά ονόματα της κορεατικής τηλεόρασης πρωταγωνιστούν σε ρομαντικό δράμα που ξεκινά στις 13 Ιουλίου — η εμφάνιση με σχολικές στολές και οι δηλώσεις των ηθοποιών προκάλεσαν συζήτηση στη Νότια Κορέα.

Νέο 12επεισοδο δράμα με πρωταγωνιστές Hyeri και Hwang In Yeop

Η μικρή οθόνη της Νότιας Κορέας αποκτά νέα κεντρική παραγωγή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου με το «Dream to You», ένα δράμα 12 επεισοδίων που έχει προγραμματιστεί να προβληθεί από τις 13 Ιουλίου. Πρωταγωνιστούν οι Hwang In Yeop και Hyeri, ενώ τη σεναριακή υπογραφή υπογράφει ο Jung Eun Bi και τη σκηνοθεσία ο Yoo Seon Dong.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την επανένωση δύο χαρακτήρων μετά από 15 χρόνια: την Woo Soo Bin, μια νεαρή σκηνοθέτιδα που επιστρέφει στη χώρα μετά από διεθνή προβολή, και την Joo Yi Jae, μια δημοσιογράφο που δίνει μάχη για τα προς το ζην και έχει απομακρυνθεί από τις παλιές φιλοδοξίες της. Το στοιχείο της επανένωσης και οι αντιθέσεις στις ζωές των δύο πρωταγωνιστών αποτελούν τον άξονα της αφήγησης.

Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε πριν την έναρξη της σειράς, δύο στιγμές τράβηξαν την προσοχή του τύπου: οι ηθοποιοί συζήτησαν την επιλογή τους να φορούν ξανά σχολικές στολές και σχολίασαν με χιούμορ την εικόνα αυτή, δεδομένου ότι και οι δύο είχαν δηλώσει στο παρελθόν πως θα απέφευγαν παρόμοιους ρόλους.

«Ανησυχούσα ότι το να κλείσω τα 30 δεν θα μου ταίριαζε πλέον με αυτή την εμφάνιση. Αλλά όταν μπήκα στο πλατό, διαπίστωσα ότι διατηρούσα ακόμα τη νεανική μου ενέργεια. Αν υπάρχει καλό σενάριο, είμαι πρόθυμη να το δοκιμάσω», δήλωσε η Hyeri.

Ο Hwang In Yeop, που γεννήθηκε το 1991, παραδέχτηκε με χιούμορ ότι «αθέτησε την υπόσχεσή του» προς τους θαυμαστές, εξηγώντας ότι το σενάριο τον ώθησε να δεχθεί τον ρόλο, με στόχο τη δημιουργία έντονης χημείας με τη συμπρωταγωνίστριά του.

Τίτλος : Dream to You

: Dream to You Επεισόδια : 12

: 12 Πρεμιέρα : 13 Ιουλίου

: 13 Ιουλίου Σενάριο : Jung Eun Bi (συνεργάτης επιτυχιών όπως Goblin, Mr. Sunshine)

: Jung Eun Bi (συνεργάτης επιτυχιών όπως Goblin, Mr. Sunshine) Σκηνοθεσία: Yoo Seon Dong

Η επιλογή των δημιουργών και του επιτελείου υποδηλώνει προσπάθεια συνδυασμού ρομαντικού τόνου με αναδρομικά στοιχεία και προσωπικές συγκρούσεις χαρακτήρων. Το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές φορούν σχολικές στολές σε παραγωγή που προβάλλεται τόσο κοντά στην ηλικία των ηθοποιών σχολιάστηκε εκτενώς από τα μέσα, καθώς αγγίζει το ζήτημα της εικόνας και του ρόλου της ηλικίας στην τηλεόραση.

Στοιχείο Περιγραφή Κεντρικοί πρωταγωνιστές Hwang In Yeop, Hyeri Σενάριο Jung Eun Bi Σκηνοθεσία Yoo Seon Dong Επεισόδια 12 Ημερομηνία έναρξης 13 Ιουλίου

Για το τοπικό κοινό που ακολουθεί κορεατικές σειρές, η πρεμιέρα αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος, όχι μόνο για την εξέλιξη της αφήγησης αλλά και για την παραγωγική ομάδα που εμπλέκεται. Η σύνδεση με προηγούμενες επιτυχίες του σεναριογράφου αυξάνει την προσδοκία για την ποιότητα του σεναρίου, ενώ οι δηλώσεις των ηθοποιών αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τις επιλογές ρόλων σε σχέση με την εικόνα και την ηλικία.

Η σειρά θα παρακολουθηθεί στενά από τα μέσα της Νότιας Κορέας τις επόμενες εβδομάδες, καθώς και από τους διεθνείς θεατές που ακολουθούν κορεατικές παραγωγές.