Η «Νίκη» κατηγορεί την κυβέρνηση για εξωτερική πολιτική προσανατολισμένη στην εικόνα και ρίσκο για την ασφάλεια

Το κόμμα Νίκη αμφισβητεί τα οφέλη από την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση υπηρετεί κυρίως επικοινωνιακούς σκοπούς και εκθέτει τη χώρα σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

Κριτική για «εξωτερική πολιτική δημοσίων σχέσεων» και ανησυχία για την ασφάλεια

Το κόμμα Νίκη θέτει στο επίκεντρο της κριτικής του τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας, κατηγορώντας την ότι εφαρμόζει μια εξωτερική πολιτική κυρίως για λόγους δημόσιας εικόνας και επικοινωνίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η εμπλοκή της Ελλάδας στην υποστήριξη του Κιέβου έχει βαθύνει χωρίς να εξασφαλίζει σαφή, μετρήσιμα οφέλη για τα εθνικά συμφέροντα και την αποτροπή.

Η Νίκη υπογραμμίζει ότι η εικόνα του πρωθυπουργού δίπλα στους ηγέτες μιας «Συμμαχίας των Προθύμων» εξυπηρετεί πρωτίστως επικοινωνιακές ανάγκες, και θέτει το ερώτημα τι πρακτικό όφελος αποκομίζει η χώρα σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο. Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με την παροχή στρατιωτικού υλικού και την πλήρη πολιτική κάλυψη έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε έναν από τους πιο πρόθυμους υποστηρικτές του Κιέβου.

«ένθερμος θαυμαστής»

Στην ανακοίνωσή της, η Νίκη επισημαίνει επίσης την εμβάθυνση της συνεργασίας Κιέβου–Άγκυρας και την πιθανή επίπτωση αυτής της σχέσης σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Το κόμμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην πρόθεση διπλωματικής αναγνώρισης του ψευδοκράτους ως δείγμα εξυπηρέτησης σχεδιασμών που πλήττουν εθνικά συμφέροντα, και επισημαίνει ως συμβολικό «αποκορύφωμα» την παρουσία οπλισμένου θαλάσσιου drone σε ελληνικές θάλασσες, το οποίο συνδέει με την «άνευ όρων στήριξη» της Αθήνας προς το Κίεβο.

Η κριτική της Νίκης δεν περιορίζεται στη ρητορική: αποτυπώνει μια ευρύτερη συζήτηση για τον προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι των Ενόπλων Δυνάμεων. Το κόμμα θέτει ως κεντρικό ερώτημα αν οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα ενισχύουν πραγματικά την αποτροπή ή, αντιθέτως, την εκθέτουν σε πρόσθετους κινδύνους χωρίς επαρκή ανταλλάγματα.

Σε επίπεδο επιπτώσεων, η αντιπαράθεση επηρεάζει:

τον δημόσιο διάλογο για την ασφάλεια και την άμυνα,

τις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες για στενότερη συνεργασία Κιέβου–Άγκυρας,

τη διαχείριση εξοπλιστικών και στρατιωτικών πόρων από την κυβέρνηση.

Παρά το πολιτικό βάρος των παρατηρήσεων της Νίκης, η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία για τα οφέλη που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι πετυχαίνει, ούτε αναφέρει τεκμηριωμένα παραδείγματα μετρήσιμων ανταλλαγμάτων. Η αντιπαράθεση αυτή αναμένεται να ενταθεί καθώς το θέμα συνδέεται με ευρύτερα εθνικά ζητήματα και με την εικόνα της Ελλάδας στην περιοχή.

Αξίωμα/Κατηγορία Υπόδειξη της Νίκης Εξωτερική πολιτική Πρωτίστως επικοινωνιακή, όχι συμφερόντων Στρατιωτική στήριξη Παραχώρηση υλικού χωρίς σαφή ανταλλάγματα Γεωπολιτικοί κίνδυνοι Έκθεση απέναντι σε δεσμεύσεις και σε συνεργασίες Κιέβου–Άγκυρας

Η αναλυτική αυτή κριτική θέτει τα κόμματα και την κοινωνία προ του ερωτήματος για τον επιδιωκόμενο ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και περιφερειακό πλαίσιο: εάν δηλαδή ο σημερινός προσανατολισμός εξυπηρετεί με σαφή τρόπο την εθνική ασφάλεια και τα διπλωματικά συμφέροντα ή προκύπτει ανάγκη επαναξιολόγησης στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων.