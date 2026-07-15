Η Silicon Valley απαγορεύει στις οικογένειες της οθόνες: τι κάνουν οι «δημιουργοί» του ψηφιακού κόσμου

Δισεκατομμυριούχοι και ηγέτες της τεχνολογίας εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες για τη χρήση τηλεφώνων, ταμπλέτας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά τους. Οι επιλογές τους εγείρουν ερωτήματα για την ευθύνη της βιομηχανίας και τη δημόσια υγεία.

Η αντίφαση είναι απολύτως θεαματική: εκείνοι που δημιούργησαν τις πλατφόρμες και τις συσκευές που καθορίζουν την καθημερινή ψηφιακή εμπειρία, συχνά προστατεύουν τα δικά τους παιδιά από αυτές. Στη Silicon Valley, όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες και στελέχη τεχνολογίας επιλέγουν να περιορίσουν δραστικά τον χρόνο οθόνης στο σπίτι — και οι πρακτικές τους έχουν αρχίσει να συζητιούνται ως μοντέλο ή προειδοποίηση για την υπόλοιπη κοινωνία.

Πώς εφαρμόζεται ο περιορισμός

Από την αρχή της περασμένης δεκαετίας έχουν καταγραφεί δημόσιες τοποθετήσεις και παραδείγματα: ο Steve Jobs είχε δηλώσει ότι τα παιδιά του δεν είχαν χρησιμοποιήσει iPad, ενώ κορυφαίες προσωπικότητες της βιομηχανίας περιγράφουν κανόνες που σήμερα μοιάζουν ασυνήθιστοι για το ευρύ κοινό. Ορισμένοι επιβάλλουν καθημερινά όρια, άλλοι εβδομαδιαία — και κάποιοι φθάνουν σε εξαιρετικά αυστηρά πλαίσια.

Περιορισμοί στη χρήση τηλεφώνων και ταμπλετών.

Απαγόρευση ή περιορισμός πρόσβασης σε σύντομα βίντεο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έμφαση σε περιεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

«Περιορίζουμε τη χρήση τεχνολογίας από τα παιδιά μας στο σπίτι», είχε πει ο Steve Jobs.

Αιτίες και επιπτώσεις

Οι λόγοι που αναφέρονται είναι πολλαπλοί: από την ανησυχία για τη συγκέντρωση και τη διάρκεια προσοχής έως την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και την ψυχοκοινωνική επίδραση των πλατφορμών. Στοιχεία επιστημονικών ενώσεων δείχνουν ότι ήδη σε κάποιες κοινωνίες τα παιδιά περνούν πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες — αριθμοί που προβληματίζουν ειδικούς και γονείς.

Παραδείγματα και διακύμανση

Οι πρακτικές δεν είναι ομοιογενείς. Κάποιοι, όπως ο Peter Thiel, έχουν αναφέρει εξαιρετικά αυστηρά όρια (π.χ. περίπου 1,5 ώρα την εβδομάδα για τα μικρά παιδιά), ενώ άλλοι προτείνουν μετρημένες ώρες ημερησίως ή την προτίμηση περιεχομένου μεγαλύτερης διάρκειας για την ανάπτυξη της προσοχής.

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Η συζήτηση έχει όμως και βαθύτερες συνέπειες πέρα από το προσωπικό παράδειγμα: εάν οι δημιουργοί των εργαλείων δεν τα θεωρούν κατάλληλα για τα δικά τους παιδιά, γεννάται το ερώτημα για τον ρόλο των εταιρειών στην προστασία των χρηστών — ειδικά των ανηλίκων. Στο δημόσιο διάλογο αναδύονται θέματα ρυθμιστικής παρέμβασης, εκπαιδευτικών πολιτικών και ευθυνών σχεδιαστών.

Ανεξάρτητα από την ορθότητα ή την εφαρμόσιμη κλίμακα των μέτρων, οι πρακτικές αυτές λειτουργούν ως καταλύτης: υποχρεώνουν γονείς, εκπαιδευτικούς και νομοθέτες να σκεφτούν εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται η τεχνολογία στη ζωή των παιδιών. Και ενώ η Silicon Valley προτείνει αυστηρότερους κανόνες στο σπίτι, η ευρύτερη κοινωνία καλείται να βρει ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και στην προστασία της ανάπτυξης των νέων γενεών.

Σημείωση: Οι πρακτικές που περιγράφονται προέρχονται από δημόσιες δηλώσεις και δημοσιεύματα και αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση συγκεκριμένων προσώπων· δεν υποδηλώνουν ομοφωνία στον κλάδο.