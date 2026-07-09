Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης στην Πιερία: αιμοδοσίες και νέα προκήρυξη για Κέντρα Υγείας

Δράσεις αιμοδοσίας στην Κατερίνη και στο Παράρτημα Πιερίας, καθώς και νέα προκήρυξη για ιατρούς στα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου, αναδεικνύουν την τοπική κινητοποίηση για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

Συνεχής κινητοποίηση για αίμα και ενίσχυση υπηρεσιών υγείας στην Πιερία

Ισχυρό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς έστειλαν την τελευταία περίοδο φορείς της Πιερίας με δύο οργανωμένες δράσεις αιμοδοσίας και την ανακοίνωση νέας προκήρυξης για ιατρικό προσωπικό στα τοπικά Κέντρα Υγείας. Οι πρωτοβουλίες αφορούν άμεσα την κάλυψη των αναγκών σε αίμα κατά τους θερινούς μήνες και την αποκατάσταση της επάρκειας σε γιατρούς στο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Στην Κατερίνη, ο Δήμος διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της καθιερωμένης πρακτικής που εφαρμόζεται δύο φορές ανά έτος —τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο— με στόχο την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε αίμα το καλοκαίρι. Η πρωτοβουλία σημείωσε μεγάλη ανταπόκριση από δημότες.

Παράλληλα, το Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η εθελοντική αιμοδοσία, που οργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης στις 27/06/2026. Η συμμετοχή μελών και φίλων του συλλόγου κρίθηκε συγκινητική, στοιχείο που αναδεικνύει τη σταθερή τοπική δέσμευση στην προσφορά αίματος.

“Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση”

Στο μέτωπο της στελέχωσης, ο βουλευτής Πιερίας της Ν.Δ. Φώντας Μπαραλιάκος γνωστοποίησε ότι «τρέχει» νέα προκήρυξη θέσεων ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου. Η κίνηση αυτή προσανατολίζεται στην κάλυψη κενών που επηρεάζουν την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, ειδικά σε απομακρυσμένες κοινότητες.

Ταυτόχρονα, άλλες τοπικές πρωτοβουλίες και ενημερώσεις αφορούν θέματα ενέργειας και πολιτισμού —με σχετικές ενημερώσεις για φωτοβολταϊκά προγράμματα και επικείμενες γαστρονομικές εκδηλώσεις στους πρόποδες του Ολύμπου— που όμως δεν αμβλύνουν την προτεραιότητα του τοπικού δικτύου υγείας κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Για τους κατοίκους της Πιερίας, οι πρόσφατες δράσεις έχουν άμεσα πρακτικό αποτέλεσμα:

Ενίσχυση αποθεμάτων αίματος: Οι τακτικές αιμοδοσίες μειώνουν τον κίνδυνο ελλείψεων σε χειρουργεία και έκτακτες ανάγκες.

Οι τακτικές αιμοδοσίες μειώνουν τον κίνδυνο ελλείψεων σε χειρουργεία και έκτακτες ανάγκες. Βελτίωση πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες: Η προκήρυξη για γιατρούς στα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου στοχεύει στη μείωση αναμονών και στην καλύτερη κάλυψη πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Η προκήρυξη για γιατρούς στα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου στοχεύει στη μείωση αναμονών και στην καλύτερη κάλυψη πρωτοβάθμιας φροντίδας. Κοινωνική συνοχή: Η ανταπόκριση πολιτών σε εθελοντικές δράσεις ενισχύει το αίσθημα ασφαλείας και αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία.

Δράση Ημερομηνία / Περιοχή Συνεργασία Αιμοδοσία Δήμου Κατερίνης Ιούλιος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμος Κατερίνης 10η Εθελοντική Αιμοδοσία 27/06/2026, Παράρτημα Πιερίας «Παναθηναϊκή» Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κατερίνης Προκήρυξη ιατρών Κέντρα Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου Ανακοίνωση βουλευτή Πιερίας

Ειδικά για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αιμοδοσίες: οι τοπικοί σύλλογοι και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κατερίνης είναι οι αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό και την πληροφόρηση σχετικά με ώρες προσέλευσης, προϋποθέσεις αιμοδότησης και επόμενες ημερομηνίες. Η συνέχιση τέτοιων πρωτοβουλιών εξαρτάται άμεσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Η συνδυασμένη δράση φορέων υγείας, συλλόγων και του Δήμου υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρκή εγρήγορση και συνεργασία ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η επάρκεια των υπηρεσιών υγείας στην Πιερία, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Πληροφορίες: Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κατερίνης, Παράρτημα Πιερίας «Παναθηναϊκή», Δήμος Κατερίνης, ανακοίνωση βουλευτή Πιερίας.