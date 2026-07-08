Κάμερες στα φανάρια της Δυτικής Αττικής: τι αλλάζει για οδηγούς και πεζούς

Η Περιφέρεια Αττικής ενεργοποίησε 388 έξυπνες κάμερες σε 100 κόμβους· παραβάσεις κόκκινου θα βεβαιώνονται ψηφιακά και οι οδηγοί θα ειδοποιούνται άμεσα μέσω gov.gr και SMS.

Νέα εποχή ελέγχου στα φανάρια της Δυτικής Αττικής

Σε πλήρη λειτουργία περνά το μεγάλο έργο για την οδική ασφάλεια στην Αττική με την τοποθέτηση 388 έξυπνων καμερών σε 100 κρίσιμους κόμβους. Η παρέμβαση στοχεύει στην καταπολέμηση της παραβίασης του κόκκινου σήματος και στην προστασία των διαβάσεων πεζών, με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή μετακίνηση των οδηγών και των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

«Η πιο σημαντική αλλαγή που θα δουν άμεσα οι οδηγοί στους δρόμους είναι η προσθήκη μιας ειδικής λευκής γραμμής πριν από τις διαβάσεις των πεζών.»

Το σύστημα περιλαμβάνει κάμερες ιταλικής κατασκευής που εστιάζουν στην πίσω πινακίδα των οχημάτων, σε μια προσπάθεια να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητα των επιβατών. Οι συσκευές είναι ικανές να καταγράψουν παραβάσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια και αναφέρουν δυνατότητα μέτρησης ταχυτήτων έως 250 χλμ./ώρα.

Πού τοποθετήθηκαν οι κάμερες στη Δυτική Αττική

Στην περιοχή μας έχουν ήδη εγκατασταθεί συστήματα σε σημεία με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση και ιστορικό παραβάσεων. Μεταξύ αυτών:

Διασταύρωση Λεωφόρου Θηβών με Λεωφόρο Αθηνών

Λεωφόρος ΝΑΤΟ (Ειρήνης) με Τραπεζούντος

Παλαιά Εθνική Οδός (ΠΕΟΑΚ) στο ύψος της Πάχης, Μέγαρα

Διασταύρωση Λεωφόρου Δημοκρατίας με Γρηγορίου Λαμπράκη

Κεντρικές εξόδους της Λεωφόρου Κηφισού

Το μεγαλύτερο στοίχημα της εφαρμογής είναι η ταχύτητα στη βεβαίωση των παραβάσεων: οι πρώτες 100 κάμερες θα συνδεθούν απευθείας με την Ελληνική Αστυνομία μέχρι τον Αύγουστο. Το ψηφιακό υλικό αποστέλλεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης για ταυτοποίηση και στη συνέχεια οι κλήσεις θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα gov.gr και θα συνοδεύονται από άμεση ειδοποίηση μέσω SMS στο κινητό του παραβάτη.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, η αλλαγή σημαίνει:

Άμεση ενημέρωση για παραβάσεις, χωρίς καθυστερήσεις ταχυδρομείου.

Προβλεπόμενη μείωση επικίνδυνων διαβάσεων και πιθανή αποκλιμάκωση τροχαίων ατυχημάτων στους ελεγχόμενους κόμβους.

Αυξημένη επιτήρηση στις κεντρικές αρτηρίες, που μπορεί να αλλάξει τις ώρες αιχμής και τα δρομολόγια των οδηγών.

Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η νέα «λευκή γραμμή» πριν από τις διαβάσεις λειτουργεί ως όριο καταγραφής: κάθε πέρασμα της γραμμής με κόκκινο φανάρι θεωρείται παραβίαση και θα οδηγεί στη δρομολόγηση διαδικασίας βεβαίωσης προστίμου.

Παράμετρος Τιμή Συστρατούμενες κάμερες 388 Κόμβοι 100 Πρώτη φάση σύνδεσης με ΕΛ.ΑΣ. 100 κάμερες έως Αύγουστο

Η εφαρμογή του προγράμματος ανοίγει συζήτηση για την ευρύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στην περιοχή, την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών και την εκπαίδευση για νέες οδικές συνήθειες. Για όσους κινούνται καθημερινά σε Κηφισό, Θηβών, ΝΑΤΟ και ΠΕΟΑΚ, η σύσταση είναι σαφής: σεβασμός στα σήματα, προσοχή στις διαβάσεις πεζών και τακτικός έλεγχος της πλατφόρμας gov.gr για πιθανές ειδοποιήσεις.

Η μετάβαση σε ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων φιλοδοξεί να μειώσει την επικίνδυνη οδήγηση και να προστατεύσει τους πεζούς, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει τον τρόπο που γίνεται ο έλεγχος και η επιβολή των κυκλοφοριακών κανόνων στην πρωτεύουσα.