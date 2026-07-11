Καραμπόλα στην Πλατεία Ιπποδάμειας: Δύο ελαφρά τραυματίες και κυκλοφοριακό κομφούζιο

Σύγκρουση δύο Ι.Χ. με αστικό λεωφορείο στην οδό Αντιστάσεως (Πλατεία Ιπποδάμειας) προκάλεσε την προσωρινή μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας και τον τραυματισμό δύο επιβατών των αυτοκινήτων. Οι αρχές εργάστηκαν για την αποκατάσταση της ροής.

Τροχαίο στο κέντρο του Πειραιά με επιπτώσεις στην κυκλοφορία

Στο απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου σημειώθηκε σύγκρουση που εμπλέκει τρία οχήματα — δύο επιβατικά αυτοκίνητα και ένα αστικό λεωφορείο — στο ύψος της Πλατείας Ιπποδάμειας, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην κίνηση, με τις μεγαλύτερες δυσχέρειες να καταγράφονται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν στα ιδιωτικά αυτοκίνητα τραυματίστηκαν ελαφρά. Τα οχήματα παρέμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα επί του οδοστρώματος, γεγονός που επιδείνωσε το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή, ιδίως στην έξοδο του λιμανιού.

Τοποθεσία: Πλατεία Ιπποδάμειας, οδός Αντιστάσεως / Εθνικής Αντιστάσεως

Πλατεία Ιπποδάμειας, οδός Αντιστάσεως / Εθνικής Αντιστάσεως Εμπλεκόμενα οχήματα: 2 Ι.Χ., 1 αστικό λεωφορείο

2 Ι.Χ., 1 αστικό λεωφορείο Τραυματίες: 2 ελαφρά τραυματίες (επιβάτες των Ι.Χ.)

2 ελαφρά τραυματίες (επιβάτες των Ι.Χ.) Επιπτώσεις: Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στην έξοδο προς το λιμάνι

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρέθηκαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαρά τραύματα ή περαιτέρω επιπλοκές από τους τραυματίες.

Παράμετρος Στοιχεία Ημερομηνία 11/07/2026 Τοποθεσία Πλατεία Ιπποδάμειας, Οδός Εθνικής Αντιστάσεως Εμπλεκόμενα οχήματα 2 Ι.Χ., 1 αστικό λεωφορείο Τραυματίες 2 ελαφρά

Για τους οδηγούς που κινούνται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού συνιστάται προσοχή και αποφυγή του άμεσου άξονα της Αντιστάσεως, εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της γύρω περιοχής αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, ειδικά σε ώρες αιχμής, καθώς η Πλατεία Ιπποδάμειας αποτελεί βασικό κόμβο πρόσβασης στο κέντρο του Πειραιά και στην έξοδο προς το λιμάνι.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, όπου οι κυκλοφοριακές ροές είναι πυκνές και τα συμβάντα επιβαρύνουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.