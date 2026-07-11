Συντονιστικό στον Πειραιά για παρεμπόριο, κυκλοφορία και δημόσιους χώρους

Σε σύσκεψη στο Δημαρχείο συμφωνήθηκε η δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου μεταξύ Δήμου και Αστυνομίας για την αντιμετώπιση παρεμπορίου, την προστασία δημόσιων χώρων και τη βελτίωση της κυκλοφορίας, ενόψει της θερινής περιόδου και της αυξημένης επιβατικής κίνησης στο λιμάνι.

Δήμος και Αστυνομία συγκροτούν κοινό όργανο για άμεση διαχείριση προβλημάτων

Σε ευρεία σύσκεψη που διεξήχθη χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Πειραιά ενημέρωσε εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας για τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την πόλη και συμφωνήθηκε η σύσταση Συντονιστικού Οργάνου με σκοπό τον συστηματικό συντονισμό δράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε χρονική στιγμή που το λιμάνι του Πειραιά καταγράφει αυξημένη επιβατική κίνηση λόγω καλοκαιριού, φαινόμενο που επιτείνει τις ανάγκες στην κυκλοφορία, στους τροχονομικούς ελέγχους και στην αστυνόμευση. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το παρεμπόριο, η κατάληψη δημόσιων χώρων και σημεία με προβλήματα προσπελάσιμότητας.

Η “ατζέντα” της συζήτησης περιελάμβανε θέματα αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, την κατάληψη δημόσιων χώρων και κυκλοφοριακά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε η ανάγκη παρέμβασης γύρω από το Κυριακάτικο Παζάρι, όπου το παρεμπόριο δημιουργεί ενοχλήσεις σε κατοίκους και επαγγελματίες, αλλά και στην πλατεία Καραϊσκάκη κοντά στο λιμάνι καθώς και στις νησίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, οι οποίες εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες καταλήψεις ή παραβατικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε επίσης ότι η Τροχαία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην πόλη το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται βελτίωση στη ροή της κυκλοφορίας. Ωστόσο ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ειδικά ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου, οπότε και η πίεση στο οδικό δίκτυο και στους χώρους στάθμευσης θα αυξηθεί.

Το προτεινόμενο Συντονιστικό Όργανο θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα τακτικών επαφών και άμεσης ανταπόκρισης, με στόχο:

τον συντονισμό επιχειρησιακών ελέγχων για το παράνομο εμπόριο,

την προστασία και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους,

τη βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης γύρω από το λιμάνι και τα σημεία αιχμής.

Από την πλευρά των τοπικών υπηρεσιών καταγράφηκε διάθεση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Στόχος είναι οι δράσεις να έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και να ελαφρύνουν το έργο των νόμιμων επαγγελματιών που επηρεάζονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Θέμα Εστίαση Παρεμπόριο Κυριακάτικο Παζάρι, αυστηρότεροι έλεγχοι Δημόσιοι χώροι Πλατεία Καραϊσκάκη, νησίδες ΣΕΦ Κυκλοφορία Ενίσχυση Τροχαίας, διαχείριση αιχμών καλοκαιριού

Για τους κατοίκους του Πειραιά σημαίνει πρακτικά περισσότερες στοχευμένες αστυνομικές περιπολίες σε σημεία όπου η καθημερινότητα διαταράσσεται, αλλά και συντονισμένες παρεμβάσεις του Δήμου για την αποκατάσταση και την προστασία δημόσιου χώρου. Για τους οδηγούς και τους επισκέπτες του λιμένα, αναμένονται πιο συστηματικοί τροχονομικοί έλεγχοι και ρυθμίσεις στις ώρες αιχμής.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την οργάνωση του μηχανισμού λειτουργίας του Συντονιστικού, τον καθορισμό τακτικών συναντήσεων και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί από την ταχύτητα αντίδρασης και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στους δρόμους και στις πλατείες του Πειραιά.

Οι πολίτες μπορούν να αναμένουν σχετικές ανακοινώσεις για τις πρώτες δράσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ ο Δήμος και η Αστυνομία χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία «βήμα προς τη βελτίωση της καθημερινής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής». Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι κοινότητες γειτονιάς θα εμπλακούν επίσης στις προσπάθειες για διαρκή παρακολούθηση και ανάδραση.

Ρεπορτάζ: Δημήτριος Σκιαδάς, Ανταποκριτής Πειραιά — Show Time CY