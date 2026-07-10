Κάρυστος: Πατέρας τραυματίστηκε ενώ προστατευόταν τα παιδιά μέσα σε σοκαριστικό επεισόδιο

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που προσπάθησε να προστατεύσει τα τρία ανήλικα παιδιά του. Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της οικογενειακής κατοικίας και ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρύστου.

Σοβαρός τραυματισμός και ανησυχία για τα παιδιά

Στην Κάρυστο συνέβη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που προκάλεσε σοβαρή ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Σε οικογενειακή κατοικία, μια λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε γρήγορα σε σωματική βία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα άρχισε να εκσφενδονίζει αντικείμενα μέσα στο σπίτι, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τα παρόντα πρόσωπα.

Ο πατέρας της οικογένειας αντέδρασε άμεσα για να προστατεύσει τα τρία ανήλικα παιδιά, τοποθετούμενος μπροστά τους. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε με αντικείμενο το κεφάλι του άνδρα, προκαλώντας αιμορραγικό τραύμα που απαίτησε άμεση ιατρική φροντίδα.

«χρησιμοποιώντας το σώμα του ως ανθρώπινη ασπίδα για να τα προστατεύσει από τα ιπτάμενα αντικείμενα»

Ο τραυματίας μετέβη στο Νοσοκομείο Καρύστου, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχουν προς το παρόν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του πέρα από την αρχική περίθαλψη, ούτε για το αν έχει κατατεθεί επίσημη μήνυση στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Τοπικές επιπτώσεις και ευρύτερο πλαίσιο

Ένα περιστατικό αυτού του είδους επηρεάζει πολλαπλά την τοπική κοινότητα:

Αφορά την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών που ήταν παρόντα.

που ήταν παρόντα. Θίγει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή.

Ανοίγει ερωτήματα για την πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική βοήθεια στην Εύβοια.

Το γεγονός ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε εντός οικίας και παρουσία παιδιών καθιστά επείγουσα την ανάγκη για ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι γείτονες και οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των εμπλεκομένων, ενώ οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν τα αίτια και να διασφαλίσουν την προστασία των ανηλίκων.

Στοιχείο Τιμή Τοποθεσία Κάρυστος Αριθμός παιδιών 3 ανήλικα Φορέας παροχής ιατρικής φροντίδας Νοσοκομείο Καρύστου Είδος περιστατικού Ενδοοικογενειακή βία, τραυματισμός

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες υγείας δεν έχουν δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και η ενημέρωση για τα διαθέσιμα τοπικά δίκτυα βοήθειας παραμένουν κρίσιμα για την αποτροπή αναπαραγωγής παρόμοιων περιστατικών.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και οι κάτοικοι της Καρύστου αναμένουν ενημέρωση από την αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες σχετικά με τυχόν νομικές και προστατευτικές ενέργειες που θα ληφθούν.