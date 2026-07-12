Κατερίνη: Επιστημονική μελέτη καταγράφει χαμηλά επίπεδα δυσοσμίας, αλλά παραμένουν ανησυχίες

Έρευνα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του ΑΠΘ για την περίοδο Οκτώβριος 2025–Φεβρουάριος 2026 δείχνει ότι οι θειούχες ενώσεις στην Κατερίνη είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πολίτες ζητούν νέες μετρήσεις το καλοκαίρι και απαντήσεις για πηγές και διακυμάνσεις.

Αποτελέσματα και αντιδράσεις

Μια επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατέληξε ότι οι συγκεντρώσεις θειούχων ενώσεων —οι οποίες σχετίζονται με τη δυσοσμία— στην πόλη της Κατερίνης ήταν, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, σε χαμηλά επίπεδα και δεν φαίνεται να δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για την υγεία. Παρά ταύτα, στην παρουσίαση που έγινε στο Δημαρχείο υπήρξαν έντονες ερωτήσεις και διαμαρτυρίες από πολίτες που αμφισβήτησαν την επάρκεια και την αντιπροσωπευτικότητα της έρευνας.

Η έρευνα κάλυψε το διάστημα από Οκτώβριο 2025 έως Φεβρουάριο 2026 και διεξήχθη σε τρία σημεία της πόλης με στόχο την καταγραφή και την αξιολόγηση των ρύπων της ατμόσφαιρας.

Σημεία μετρήσεων και επιστημονική προσέγγιση

Μετρήθηκαν σε 13ο Δημοτικό Σχολείο , 17ο Δημοτικό Σχολείο και ένα περιφερειακό σημείο της πόλης.

, και ένα σημείο της πόλης. Η αξιολόγηση των δεδομένων λειτούργησε σε συνάρτηση με μετεωρολογικά δεδομένα και την κατεύθυνση του ανέμου.

Η έρευνα εκπονήθηκε από ερευνητικές ομάδες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του ΑΠΘ χωρίς παρέμβαση της δημοτικής αρχής, κατ' εντολή του Δημάρχου Γιάννη Ντούμου.

«Οι δυσοσμία (θειούχες ενώσεις) στην Κατερίνη βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία.»

Την παρουσίαση επιμελήθηκαν ο Διευθυντής Ερευνών του «Δημόκριτου» Σωτήρης Μάγγος, ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Αθανάσιος Κουγκόλος και η τοξικολόγος της ομάδας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολίτες που κατέθεσαν ερωτήματα για τη μεθοδολογία και την αντιπροσωπευτικότητα των σημείων μετρήσεων, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η παρουσίαση λόγω έντασης.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την τοπική κοινότητα

Για τους κατοίκους της Κατερίνης, τα αποτελέσματα προσφέρουν μια πρώτη επιστημονική εκτίμηση ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι σχετικοί ρυπαντές δεν εμφανίστηκαν σε επικίνδυνα επίπεδα. Ωστόσο, οι αιτιάσεις των δημοτών υπογραμμίζουν την ανάγκη για:

συνεχείς και εποχικές μετρήσεις (ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες),

διαφάνεια ως προς τις τοποθεσίες και τις ώρες δειγματοληψίας,

σύνδεση των μετρήσεων με πιθανές τοπικές πηγές οσμών.

Χωρίς επαρκή κάλυψη σε χρόνο και χώρο, οι συγκεντρώσεις μπορούν να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Η μέτρηση σε τρία σημεία παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν εξαλείφει την πιθανότητα τοπικών ή εποχικών αιχμών που θα επηρεάσουν συγκεκριμένες γειτονιές.

Παράμετρος Πεδίο Διάστημα μετρήσεων Οκτώβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026 Σημεία δειγματοληψίας 13ο Δ. Σ., 17ο Δ. Σ., περιφερειακό σημείο Επιβλέποντα ιδρύματα ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΑΠΘ

Η τοπική κοινωνία ζητάει σαφή δεσμευτικά βήματα από τη δημοτική διοίκηση για τη συνέχεια: προγραμματισμένες επιπλέον δειγματοληψίες τους καλοκαιρινούς μήνες, ενημέρωση για τα σημεία και τα πρωτόκολλα μέτρησης, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων σε μορφή προσβάσιμη στους πολίτες.

Με δεδομένη την ευαισθησία του θέματος και το ιστορικό παραπόνων για δυσοσμία, η επόμενη φάση πρέπει να εστιάσει τόσο στην επιστημονική παρακολούθηση όσο και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων προς τους κατοίκους, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα και να προταθούν στοχευμένες παρεμβάσεις όπου απαιτηθούν.

Σημείο αναφοράς παραμένει η ανάγκη για συνέχεια στις μετρήσεις και διαφάνεια — προϋποθέσεις για να κερδίσει ξανά η τοπική κοινωνία την εμπιστοσύνη στην επιστημονική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της πόλης.