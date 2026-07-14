Κινητοποίηση στην Κοζάνη για τη διατήρηση του 13ου Νηπιαγωγείου: συγκέντρωση στο δημαρχείο

Γονείς και Επιτροπή Αγώνα καλούν τους δημότες σε συγκέντρωση την Τρίτη 14 Ιουλίου έξω από το Δημαρχείο της Κοζάνης, απαιτώντας την ακύρωση αποφάσεων που, όπως καταγγέλλουν, υποβαθμίζουν το 13ο Νηπιαγωγείο και την ποιότητα της τοπικής εκπαίδευσης.

Κίνημα πολιτών για το σχολείο

Η Επιτροπή Αγώνα για τη διάσωση του 13ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα προς τους κατοίκους της πόλης και τα μέσα ενημέρωσης για συγκέντρωση την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στις 11:00π.μ. μπροστά στην είσοδο του Δημαρχείου. Η πρωτοβουλία εμφανίζεται ως αντίδραση σε αποφάσεις που, κατά τους οργανωτές, οδηγούν σε «απαξίωση της δημοτικής περιουσίας» και σε υποβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης στα μικρά παιδιά.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής τονίζεται ότι οι γονείς και οι υποστηρικτές του 13ου Νηπιαγωγείου αντιτίθενται σε παρεμβάσεις που θεωρούν επιζήμιες για την ποιότητα ζωής στην τοπική κοινότητα και για το μέλλον των παιδιών. Ζητούν την άμεση ανατροπή των εν λόγω αποφάσεων και απευθύνουν έκκληση για μαζική παρουσία προκειμένου να πληροφορήσουν τους δημότες για τις εξελίξεις.

«...επειδή κάποιες “παρέες” θέλουν να επιβάλουν τις σκόπιμες αποφάσεις τους στην τοπική κοινωνία.»

Η κινητοποίηση έχει σαφή δημόσιο χαρακτήρα και στοχεύει, πέραν της διαφύλαξης του κτιρίου, στην υπεράσπιση της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής που λειτουργεί στην περιοχή. Από την ανακοίνωση προκύπτει έντονη ανησυχία για πιθανή μεταβολή στη χρήση του κτιρίου ή σε οργανωτικά μέτρα που θα επηρεάσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες παιδείας.

Ημερομηνία: Τρίτη 14 Ιουλίου 2026

Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 Ώρα: 11:00 π.μ.

11:00 π.μ. Τόπος: Είσοδος Δημαρχείου Κοζάνης

Για τους κατοίκους της Κοζάνης η υπόθεση του 13ου Νηπιαγωγείου είναι κρίσιμη, καθώς αφορά την προσβασιμότητα σε νηπιαγωγική φροντίδα κοντά στον τόπο κατοικίας και τη διασφάλιση ποιοτικών όρων λειτουργίας. Επιπλέον, κάθε αλλαγή στη χρήση δημοτικής περιουσίας έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αντανακλώνται στην καθημερινότητα γονέων και παιδιών.

Στους επόμενους ρυθμούς της τοπικής πολιτικής, η κινητοποίηση λειτουργεί και ως δοκιμασία για τη σχέση μεταξύ δημοτών και δημοτικής αρχής: η μαζικότητα και η ανταπόκριση της κοινότητας αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω τα βήματα που θα ακολουθήσουν οι αρμόδιοι.

Θέμα Πληροφορία Διοργάνωση Επιτροπή Αγώνα για το 13ο Νηπιαγωγείο Αιτήματα Ανατροπή αποφάσεων που θεωρούνται επιζήμιες για το νηπιαγωγείο Κλήση Κάλεσμα σε δημότες και μέσα ενημέρωσης

Η δημοτική διοίκηση δεν έχει εκδώσει δημόσια ανακοίνωση στο πλαίσιο της πληροφορίας που παρασχέθηκε από την Επιτροπή. Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, οι γονείς και οι δημότες αναμένεται να παρακολουθούν τα επόμενα βήματα και να διεκδικήσουν τη διαφάνεια στις αποφάσεις που επηρεάζουν σχολικές δομές.

Για τους κατοίκους που προτίθενται να συμμετάσχουν, η συγκέντρωση αποτελεί ευκαιρία ενημέρωσης αλλά και χαμηλού ρίσκου δημόσιου διαλόγου με στόχο την υπεράσπιση της εκπαίδευσης στην πόλη.