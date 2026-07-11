ΚΚΕ καταγγέλλει έλλειψη δημόσιων δομών για ΑμεΑ στον νομό Ιωαννίνων

Βουλευτές του ΚΚΕ, με ανάμεσά τους τον βουλευτή Ιωαννίνων Νίκο Έξαρχο, καταθέτουν ερώτηση προς υπουργεία επισημαίνοντας την ανεπαρκή κάλυψη υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία στην Ήπειρο και ζητούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χρηματοδότηση.

Ανησυχία για τη στελέχωση και την πρόσβαση στις δομές

Βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Νίκος Έξαρχος, κατέθεσαν ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς, επισημαίνοντας την έλλειψη επαρκών δημόσιων δομών για την υποστήριξη και φιλοξενία ατόμων με αναπηρία στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικά στον νομό Ιωαννίνων. Η παρέμβαση αναδεικνύει ότι οι υφιστάμενες υπηρεσίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών και των οικογενειών τους.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι οι διαθέσιμες δομές —όπως Κέντρα Διημέρευσης, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ξενώνες, οικοτροφεία, προστατευμένα εργαστήρια και ΚΔΑΠ ΑμεΑ— είναι περιορισμένες και δεν επαρκούν για το πλήθος των αναγκών, με αποτέλεσμα συχνά οι οικογένειες να αναζητούν λύσεις σε ιδιωτικούς φορείς ή ΜΚΟ, πολλές φορές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Πρόσβαση: Δυσκολίες μετακίνησης για ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Δυσκολίες μετακίνησης για ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Φροντίδα στο σπίτι: Πολλοί άνθρωποι με αναπηρία παραμένουν αποκλεισμένοι στο σπίτι εξαιτίας της έλλειψης υποδομών.

Πολλοί άνθρωποι με αναπηρία παραμένουν αποκλεισμένοι στο σπίτι εξαιτίας της έλλειψης υποδομών. Βάρος στις οικογένειες: Οι γονείς και οι συγγενείς αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη ευθύνη φροντίδας χωρίς επαρκή κρατική στήριξη.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση επιβαρύνει τη σωματική και ψυχική υγεία των φροντιστών και επηρεάζει την επαγγελματική τους ζωή, καθώς αρκετοί αναγκάζονται να μειώσουν ή να διακόψουν την εργασία τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικογένειας.

Αιτήματα για σχεδιασμό και χρηματοδότηση

Στο κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης ζητείται η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την Περιφέρεια Ηπείρου, που θα περιλαμβάνει:

καταγραφή των πραγματικών αναγκών,

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσεων,

διασφάλιση της απαραίτητης κρατικής χρηματοδότησης.

Οι βουλευτές προτείνουν, ως μέτρα, την ίδρυση και λειτουργία περισσότερων δημόσιων δομών σε όλα τα επίπεδα φροντίδας — από ημέρας έως μόνιμης φιλοξενίας — και τον συντονισμό μεταφορικών υπηρεσιών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Τοπικές προεκτάσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους του νομού Ιωαννίνων η έλλειψη δημόσιων δομών σημαίνει πρακτικά μεγαλύτερο κόστος, κόπωση για τις οικογένειες και περιορισμένες επιλογές για ανθρώπους με ανάγκες ειδικής φροντίδας. Η ευθύνη πλέον μεταφέρεται και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης και υπηρεσιών υγείας/κοινωνικής φροντίδας, που καλούνται να αξιοποιήσουν πόρους και προγράμματα για την κάλυψη των κενών.

Η ερώτηση των βουλευτών πρέπει τώρα να απαντηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι θα κληθούν να διευκρινίσουν τις προθέσεις της κυβέρνησης για μέτρα, χρηματοδοτήσεις ή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Η τοπική κοινότητα και οι φορείς υποστήριξης ΑμεΑ αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις προκειμένου να εκτιμηθεί σε πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο θα βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών.

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Η εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί ζήτημα κοινωνικής πολιτικής με άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής ευάλωτων ομάδων της περιοχής. Ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση που ζητούν οι βουλευτές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άρση των υφιστάμενων ελλείψεων.

Φώτιος Τζωρτζάκης

Ανταποκριτής Show Time CY, Ιωάννινα